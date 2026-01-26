La Xunta autoriza más de 8,1 millones para construir 49 viviendas públicas en Ferrol

El Consello de la Xunta autorizó la licitación de las obras de construcción de 49 viviendas de promoción pública en el polígono del Bertón, en Ferrol, con una inversión superior a 8,1 millones de euros.

Esta actuación supone la octava promoción de vivienda pública impulsada por el Gobierno gallego en la ciudad.

Las nuevas viviendas se edificarán en la parcela 13 del Bertón, un suelo urbanizado y de titularidad de la Xunta de Galicia. La actuación será ejecutada por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) y el contrato se licitará en las próximas semanas por un importe de 8.121.870 euros.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de nueva planta formado por dos bloques continuos, de cuatro y cinco alturas, con cubierta plana y una planta sótano.

En el sótano se ubicarán garajes y trasteros, mientras que las plantas superiores se destinarán a viviendas, reservándose la planta baja para portales de acceso, trasteros y otros usos no residenciales.

La promoción incluirá viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, además de viviendas adaptadas de 3 dormitorios, con distintas superficies en función de su ubicación dentro del edificio, dando respuesta a diferentes necesidades familiares.

La Xunta tiene actualmente en marcha en el Bertón dos bloques de 24 viviendas cada uno, y este mismo mes de enero licitó la construcción de otro edificio con 75 viviendas, a los que se sumará ahora esta nueva promoción. En total, el Gobierno gallego impulsa en estos momentos 353 nuevas viviendas públicas en Ferrol.

Además, la estrategia de suelo residencial de la Xunta prevé capacidad para 1.200 viviendas en la ciudad. De ellas, ya existe suelo disponible para 982, por lo que será necesario desarrollar nuevos ámbitos para unas 218 viviendas más, consolidando así la apuesta por la vivienda pública en Ferrol.