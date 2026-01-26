Oleiros (A Coruña) iniciará en Xaz la construcción de 94 pisos protegidos de forma "inminente"

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, iniciará de forma "inminente" en los próximos días la construcción de 94 pisos protegidos en Xaz, que se sumarán a los 21 ya en obras en Perillo desde finales del pasado año.

Además, en los próximos meses comenzarán también los trabajos para levantar 31 nuevas viviendas en Mera.

Todos los pisos están ya adjudicados, lo que permitirá que 146 familias accedan a una vivienda protegida a través de estas promociones.

Estas actuaciones se desarrollan mediante tres cooperativas de vivienda promovidas por el Ayuntamiento, que puso a disposición suelo de propiedad municipal a precios inferiores al mercado.

El precio medio de las viviendas se sitúa en 205.000 euros más IVA, muy por debajo de los 350.000 o incluso 450.000 euros que alcanzarían en el mercado libre.

Tras las reiteradas denuncias municipales sobre la falta de ayudas reales y efectivas por parte de la Xunta, se resolvió recientemente una convocatoria de subvenciones autonómicas. Gracias a ella, las cooperativas de Xaz y Perillo recibirán 1.080.000 euros, lo que supone una reducción de 10.000 euros en el coste de cada vivienda. La cooperativa de Mera, constituida con posterioridad, concurrirá a la convocatoria de 2026.

El precio inicial medio de los pisos era de 215.000 euros, correspondiente a viviendas de tres dormitorios, dos plazas de garaje y altas calidades constructivas, fijado según los parámetros de la Xunta de Galicia.

Más iniciativas

En paralelo, el Ayuntamiento sacará en las próximas semanas nuevo suelo municipal a precios por debajo del mercado para impulsar 19 viviendas protegidas en el centro de Oleiros y 15 más en Mera. Una vez adjudicadas, se informará del proceso de inscripción para las personas interesadas.

Además, en el desarrollo de Icaria se construirán 22 pisos en régimen de alquiler protegido por iniciativa privada. En todas las nuevas urbanizaciones, el Ayuntamiento reserva los mejores espacios para vivienda de protección, una política única a nivel municipal en Galicia que ha permitido que Oleiros tenga actualmente el precio medio de vivienda nueva más bajo de la comarca.