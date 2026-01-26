Galicia aprueba el segundo pacto de vivienda para conseguir los 10.000 inmuebles protegidos en 2030

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes al segundo pacto de vivienda de Galicia, con una inversión de 2.000 millones de euros, para tratar de alcanzar las 10.000 viviendas protegidas en el año 2030.

Así lo ha avanzado el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha detallado que la Administración autonómica aportará 1.630 millones, a los que se sumarán 241 millones de fondos estatales y 100 de fondos europeos.

Según ha explicado, el objetivo es añadir 2.000 viviendas a las ya previstas y alcanzar las 10.000 de protección pública en el año 2030.

Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha destacado que el plan se ha acordado, por unanimidad, con el aval de diferentes entidades como la Federación Galega de Promotores, constructores, cooperativistas, consumidores o administradores de fincas, entre otros.

Así, la responsable de Vivienda ha expuesto que habrá cuatro líneas principales: acceso a vivienda, rehabilitación, desarrollo de suelo residencial y otras medidas de carácter transversal. Se incluirán 14 programas, 45 actuaciones y un anexo específico destinado a la juventud.

