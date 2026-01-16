La Xunta licita por 50 millones de euros la construcción de 264 viviendas en A Coruña

El barrio de Xuxán sumará otras 264 viviendas tras la licitación que ha anunciado este viernes la Xunta de Galicia por un importe de 50 millones de euros. De este presupuesto, se establece una cifra de 1,6 millones de euros para la redacción del proyecto y dirección de obra, trabajos que se recogen en la licitación.

Así lo ha explicado desde el barrio coruñés la concelleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue. El plazo de presentación de ofertas terminará el 27 de febrero.

Estas nuevas viviendas se ubicarán en una parcela propiedad de la Xunta. Inicialmente, estaba previsto que se dedicara a usos terciarios, pero finalmente se destinará a la construcción de más viviendas tras la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad.

Con esta promoción, Allegue destacó que A Coruña cuenta con 476 viviendas de promoción pública en distintas fases de ejecución. De ellas, 368 son en parcelas del Gobierno gallego en Xuxán, 40 de las cuales ya se han sorteado. Otras 101 se ubican en parcelas de propiedad municipal y 7 forman parte del programa Rexurbe.