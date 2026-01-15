Confirmado por la Xunta: la nueva ayuda de hasta 68.000 euros para rehabilitar edificios y destinarlos a vivienda pública

Confirmado por la Xunta: la nueva ayuda de hasta 68.000 euros para rehabilitar tu vivienda

Antes de la entrada del fin de semana, la Xunta de Galicia ha realizado un anuncio de interés en materia de vivienda: ha convocado las ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad municipal con destino a vivienda pública en alquiler asequible.

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras destina un presupuesto bianual de 2,1 millones de euros a esta nueva convocatoria, con un aumento de su cuantía en un 30%, hasta los 65.000 euros por cada vivienda.

Hasta 68.000 euros por vivienda

Ya es oficial: la Xunta de Galicia ha anunciado la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y destinarlos a vivienda pública. En concreto, el plazo de solicitudes permanecerá abierto entre el 23 de enero y el 3 de julio o hasta agotar el crédito presupuestario.

Esta nueva línea de ayudas está destinada a concellos de menos de 30.000 habitantes y la cuantía se incrementa como novedad en un 30 %, de modo que el importe que se concederá por cada vivienda pasa de 50.000 a 65.000 euros.

"El importe de la ayuda podrá alcanzar el 95 % del coste de la rehabilitación, sin superar la cuantía máxima", informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Además, en el caso de que la vivienda se encuentre en el área Rexurbe, en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de los Caminos de Santiago y Ribeira Sacra o en un centro histórico declarado, el máximo alcanza los 68.000 euros.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, ha presentado estas subvenciones en Campo Lameiro (Pontevedra), municipio que resultó beneficiario de una de estas aportaciones de la Xunta, por 250.000 euros, con la que pudo rehabilitar cinco viviendas.

Allegue ha destacado que, además, también como novedad las viviendas resultantes, que se destinarán al alquiler accesible, tendrán cualificación pública permanente.

Valora que estos programas, según recoge Europa Press, "permiten no solo darle una nueva oportunidad a viejas viviendas, sino que al mismo tiempo se incrementa la oferta de hogares".

Desde el inicio de la actual legislatura, la Xunta destaca que concedió a través de esta línea de ayudas para rehabilitar 66 viviendas por un importe de 3,12 millones.