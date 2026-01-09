Este es el barrio de A Coruña donde más subió el precio de la vivienda: 332 euros más caro el metro cuadrado

El año 2025 se ha cerrado con datos sobre la vivienda en A Coruña que a muchos les pone los pelos de punta, y lo más preocupante es que todo apunta a que los precios seguirán al alza. La mayoría de los barrios coruñeses han experimentado un incremento en los precios, lo que refleja la dura realidad a la que nos enfrentamos hoy en día en materia de acceso a la vivienda.

Si atendemos a los datos de Idealista correspondientes al mes de diciembre en A Coruña, observamos que uno de los barrios "humildes" coruñeses, es decir, en el que conviven en su mayoría personas trabajadoras, es la zona donde más ha aumentado el precio de la vivienda en comparación con el mismo mes del año anterior, con un porcentaje de subida muy superior al del resto de territorios de la ciudad.

El barrio de A Coruña donde más subió la vivienda

La zona del Agra do Orzán-Ventorrillo es, en el mes de diciembre de 2026 según los datos de Idealista, la de mayor subida de precio de compra de vivienda, situándose en los 2.366 euros por metro cuadrado, su máximo histórico.

Es un dato bastante impactante, ya que la mayor parte de vecinos que viven en ambos barrios son personas de clase trabajadora que observan con cierto asombro la dificultad de obtener una vivienda en propiedad. No obstante, aunque es el barrio de mayor subida en comparación con el mes de diciembre de 2024, es el barrio menos caro de la ciudad, lo que resulta, todavía, más preocupante.

Con los datos disponibles de Idealista, la zona de Agra do Orzán - Ventorrillo confirma la presión que sufre el mercado inmobiliario en A Coruña. Como ya dijimos, el precio del metro cuadrado está en los 2.366 euros. Solo en el último mes, el precio ha aumentado un 5,4%, un crecimiento especialmente llamativo por su rapidez.

Si ampliamos la perspectiva temporal, la tendencia resulta aún más preocupante. En el último trimestre los precios han subido un 8,5%, mientras que en términos interanuales el incremento alcanza el 16,3%. En diciembre de 2024 el metro cuadrado costaba 2.034 euros.

Estos datos evidencian cómo barrios de A Coruña que hasta hace poco eran una alternativa más accesible están dejando de serlo, agravando las dificultades de acceso a la vivienda para muchas familias coruñesas.

El precio de la compra de vivienda en A Coruña en diciembre de 2025

Estos son los precios que señala Idealista respecto al precio de la vivienda en el mes de diciembre. A continuación, te presentamos el importe del precio de compra de la vivienda en los barrios coruñeses ordenados de más a menos caro, de los que hay datos en el portal inmobiliario: