¿Es posible hoy hacer una reforma en Galicia sin sorpresas?: "La confianza es lo que marca la diferencia"

Presupuestos que se duplican y plazos infinitos: ¿es posible hoy una reforma sin sorpresas? Un experto del sector da las claves ante la llegada del año 2026

El mundo inmobiliario continúa convulso y protagonizando noticias todas las semanas. Al aumento constante de precio de la vivienda ya existente se suma el encarecimiento de la vivienda nueva y de todo lo que tenga que ver con construir y reformar. Hoy más que nunca, a la hora de hacerse una casa, hay incertidumbre sobre los plazos y también sobre los precios.

Para analizar los retos y oportunidades del sector de la reforma, contamos hoy con la voz de la experiencia. Rubén Criado es el Director General de GESPRONOR, una compañía especializada en reforma integral que celebra este año su 15º aniversario. Desde su nueva sede central en la emblemática Casa Paredes de A Coruña, y con delegaciones en Pontevedra y Sevilla, Criado lidera un proyecto fundado por Jacobo Guillén y que ha sabido convertir la especialización y la transparencia en un modelo de éxito a nivel nacional.

¿Cómo describiría la situación actual del sector de la reforma y la construcción interior?

Rubén Criado: Es un sector muy dinámico y cada vez más exigente. Los clientes buscan más eficiencia, más transparencia y soluciones integrales que reduzcan incertidumbres. En los últimos cinco años la demanda continúa creciendo. En nuestro caso, llegamos a este momento celebrando 15 años de trayectoria, y lo hacemos en nuestro mejor año en términos generales, lo que nos confirma que el modelo basado en rigor técnico y honestidad funciona. El sector evoluciona, sí, pero creemos que hacerlo desde la claridad y la confianza es lo que marca la diferencia.

La especialización parece ser una tendencia clara. ¿Cómo la estáis abordando?

Totalmente. La especialización ya no es un valor añadido, es una necesidad. Por eso hemos impulsado con fuerza nuestra unidad Gesprosalud, centrada en clínicas dentales, veterinarias, fisioterapeutas y todo lo relacionado con entornos sanitarios. Es un campo con normativas específicas y requerimientos técnicos muy particulares, y nuestra experiencia ahí nos ha permitido crecer de forma muy sólida. De hecho, Gesprosalud es el área que más crece dentro de la compañía y será clave en nuestra estrategia de los próximos años.

¿Cuáles diría que son los principales retos que tendrá que afrontar el sector en 2026?

El reto más grande entendemos que es, y será, gestionar el equilibrio entre los recursos limitados y la alta demanda. Existe un déficit de mano de obra cualificado para la cantidad de trabajo que hay en la actualidad. La falta de relevo generacional y de formación está creando un cuello de botella que impacta directamente en los plazos y, a veces, en la calidad. Todo esto combinado con exigencias cada vez más estrictas (digitalización de procesos, sostenibilidad real, normativas cambiantes y clientes cada vez más informados).

¿Y dentro de su organización?

Quizás tenemos una ventaja que es que un porcentaje muy muy elevado de las operaciones que estudiamos vienen de otros clientes que nos recomiendan. Por lo tanto, llegamos a 2026 con mucha ilusión y más preparados que nunca. Hemos reforzados equipos, tenemos una estructura más sólida, unidades especializadas y una visión clara de hacia dónde vamos. Nosotros estamos permanentemente con procesos de selección de personal técnico, ofreciéndoles jornada continúa con horario flexible y otras ventajas retributivas para tener siempre a los mejores. Consolidar nuestra delegación de Pontevedra en la que participan 7 personas para dar un mejor servicio a nuestros clientes del sur de la comunidad, seguir invirtiendo en talento y formación y nuestra orientación al cliente. Si algo hemos aprendido en estos 15 años es que solo se avanza si se hace con profesionalidad, planificación y, sobre todo, honestidad. Ese seguirá siendo nuestra principal forma de hacer las cosas.

El sector de la construcción y la reforma ha vivido una montaña rusa: un boom postpandemia y ahora una gran incertidumbre por la inflación y la subida de tipos. ¿En qué punto nos encontramos realmente?

Nos encontramos en un punto de selección natural. El boom post-pandemia atrajo a muchos oportunistas al sector, pero ese modelo de negocio basado en el dinero fácil se ha terminado. Ahora, con costes más altos y clientes más exigentes, solo sobrevivirán las empresas profesionales, solventes y que aporten un valor real. Es un momento de vuelta a la profesionalidad, donde la gestión eficiente y la confianza son más importantes que nunca.

"Las sorpresas aparecen cuando no hay planificación" Rubén Criado, director general de Gespronor

Históricamente, es un sector donde la desconfianza es habitual ¿Es posible una reforma sin sorpresas?

Las sorpresas aparecen cuando no hay planificación, cuando se prometen precios irreales o cuando no se dice la verdad a tiempo. Si estaban contempladas y previstas al inicio dejan de ser una sorpresa, y ello requiere método, experiencia y una forma de trabajar muy clara. Esto no es magia o casualidad. Nosotros defendemos que una reforma sin sorpresas es aquella donde todo está explicado desde el principio, incluso los riesgos. Eso es lo que entendemos por reformas honestas y lo que nos ha permitido llegar a nuestro 15º aniversario en el mejor momento de la compañía.

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los clientes es la escalada de precios de los materiales. ¿Seguirán subiendo? ¿Cómo se puede afrontar una reforma sin que el presupuesto se dispare?

Aunque la subida de precios se ha moderado, la volatilidad ha llegado para quedarse. Tras la pandemia y el encarecimiento de los costes energéticos, los precios de los materiales han ido subiendo de manera elevada, aunque es verdad que tras la crisis de hace unos años los precios habían permanecido inalterados. Por lo tanto, nos encontramos con un alza natural de adaptación al momento. La falta de mano de obra también influye en este caso. Y parece que seguirán subiendo durante un tiempo. La clave no está en negar esta realidad, sino en gestionarla con transparencia radical. Un presupuesto profesional hoy debe incluir cláusulas de revisión claras y honestas, y la empresa debe tener la capacidad de compra y la planificación para mitigar parte de ese impacto. La solución es la comunicación constante con el cliente, no las promesas vacías.

Hablemos de futuro. Se menciona mucho la sostenibilidad, pero ¿es una demanda real de los clientes o sigue siendo solo marketing?

Es una demanda cada vez más real, pero a dos velocidades. Por un lado, está el cliente particular, que se interesa por la eficiencia energética principalmente por el ahorro en facturas. Por otro, está el sector profesional y de negocio, como las clínicas, donde la sostenibilidad ya se ve como parte de su imagen de marca y de su responsabilidad corporativa. Ya no es solo marketing; es una exigencia regulatoria (con los fondos Next Generation, por ejemplo) y una demanda social. Las empresas que no integren la sostenibilidad en sus procesos se quedarán atrás muy pronto.

"La tecnología es el gran agente de cambio silencioso" Rubén Criado, director general de Gespronor

Y la tecnología, ¿cómo está cambiando realmente el sector de las reformas?

La tecnología es el gran agente de cambio silencioso. Quizás el sector no esté incorporando las innovaciones tecnológicas al ritmo que correspondería, pero nosotros tenemos claro que es algo que nos permite pasar de un modelo artesanal a uno industrializado y preciso. Herramientas como el BIM, la Realidad Virtual o Aumentada son ejemplos perfectos de ello, aunque es cierto que su uso depende mucho del tipo de proyecto. En lo que estamos ahora mismo es en el plan de digitalización de la empresa y en el entrenamiento de agentes IA que nos ayuden a ser más ágiles, eficientes y con un análisis más certero de cada una de las situaciones.

¿Qué consejo le daría a alguien que va a empezar una reforma en 2026? ¿En qué tres cosas debería fijarse para elegir a la empresa adecuada?

Nuestro consejo es que sea más exigente que nunca. Y le diría que se fije en tres cosas. Primero, en el nivel de detalle del presupuesto: si es vago, si no está detallado, se debe huir.. Segundo, que busque referencias de proyectos similares al suyo, no vale cualquiera. Y tercero, que evalúe los medios con los que cuenta la empresa. Que tenga capacidad para adaptarse en los plazos, el presupuesto y las fechas. En definitiva, que busque un socio profesional, no un simple ejecutor.

Por lo tanto, ¿Cómo ha cambiado el perfil del cliente en el sector de la reforma integral en los últimos años?

El cliente hoy está mucho más informado y exige algo más que ejecutar una obra. Busca planificación, claridad en los costes, cumplimiento de plazos y un interlocutor único que le acompañe durante todo el proceso. En nuestro caso, estos 15 años de experiencia nos han permitido adaptarnos muy bien a ese cambio, profesionalizando la gestión de los proyectos y apostando por un modelo de trabajo basado en la transparencia y la confianza, algo que hoy el mercado valora más que nunca.

Con 15 años de trayectoria, un crecimiento sostenido y una clara apuesta por la especialización y la transparencia, GESPRONOR afronta el futuro del sector de la reforma integral con una premisa clara: profesionalizar el sector y demostrar que otra forma de reformar, sin sorpresas y con honestidad, no solo es posible, sino necesaria.