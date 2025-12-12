La Xunta, sobre el mercado tensionado en A Coruña y los alquileres: "Se cumple lo que decíamos"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha manifestado que el último informe del Observatorio da Vivenda "reafirma lo que la Xunta decía" ante su postura de que la declaración de mercado tensionado en A Coruña no tendría efectos en los contratos de alquiler y en los precios, de cara a un aumento en el primer caso y de una bajada en el segundo.

Frente a la postura mantenida por la alcaldesa herculina, Inés Rey, quien ha defendido que se han producido ambas cuestiones, el conselleiro, con motivo de su presencia en un acto en el Palacio de Congresos de A Coruña sobre el traslado de Repsol al puerto exterior de Arteixo, ha insistido en que "se cumple lo que decíamos".

"Que esa limitación de alquileres iba a tener consecuencias, una limitada reducción de los alquileres de un 0,4% y se reduce la oferta de alquileres a los ciudadanos en un 60%", ha sentenciado en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Se cumple lo que decíamos, por eso le pedimos a la alcaldesa que deje de seguir a pie juntillas el programa de Pedro Sánchez y que piense en los ciudadanos", ha añadido.