La Xunta construirá 17 viviendas públicas en Culleredo (A Coruña)

La Xunta licitará el proyecto para construir 17 viviendas públicas en Vilaboa, en el concello coruñés de Culleredo. Así lo informó este martes el presidente Alfonso Rueda tras el Consello de la Xunta. La inversión estimada en la ejecución de estas obras superará los 3,2 millones de euros.

De esta manera, el Consello tomó razón hoy de la cesión de una parcela propiedad de la Consellería de Hacienda y Administración Pública a favor de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, que, a través de la Sociedad de Vivienda Pública (Vipugal), promoverá la construcción de 17 viviendas de promoción pública.

La Xunta contratará, por un presupuesto que ronda los 135.000 euros, la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra para la construcción de un edificio de 17 viviendas públicas, garajes y trasteros en la parcela de la UA 24, en la calle Alcalde Domingo Sierra.

De esta manera, a través de Vipugal, licitará estos contratos en las próximas semanas y los técnicos o empresas adjudicatarias tendrán un plazo de cinco meses para la elaboración de los proyectos.

El Gobierno gallego sigue sin perder de vista el objetivo de avanzar en los compromisos de la acción de gobierno: duplicar el parque público residencial con 4.000 nuevas viviendas en 2028, contando en este momento ya con cerca de 3.000 viviendas en marcha, y con el objetivo de sumar en 2026 1.000 hogares públicos más a ese cómputo.

La Xunta destinará 350 millones de euros a políticas de vivienda en el año 2026, de los que 163 millones de euros se destinarán a la construcción de nuevos hogares.

Culleredo celebra el acuerdo

Por su parte, el Concello de Culleredo mostró su conformidad por el acuerdo para construir un edificio de vivienda pública en Vilaboa, en la calle Domingo Sierra, atendiendo la propuesta formulada por el gobierno municipal el año pasado

La actuación nace en concreto de la reunión mantenida en septiembre de 2024 entre el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y la concejala de Urbanismo, Marta Iglesias, con la delegada de la Consellería de Vivenda, Begoña Freire.

En el encuentro, el alcalde propuso emplear esta parcela autonómica en Vilaboa como lugar para vivienda pública. También trasladó más posibilidades de terrenos en otros núcleos, que el gobierno local espera que se tengan en cuenta dada la elevada demanda de vivienda que existe.

"Es una buena noticia dar pasos en la ampliación de la vivienda pública en Culleredo, pero esperamos que sea el primero de varios proyectos porque la necesidad social es indiscutible", destaca Rioboo.