Betanzos (A Coruña) estrena tres nuevas viviendas públicas rehabilitadas con alquiler accesible

Imagen de una de las entregas. Xunta de Galicia.

La ciudad de Betanzos suma tres nuevas viviendas públicas en alquiler accesible, rehabilitadas dentro del Programa Rexurbe y entregadas este sábado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue.

Los inmuebles, situados en la rúa Venela dos Clérigos y en la rúa Cerca, forman parte de edificios centenarios que han recuperado su valor patrimonial y ahora se convierten en hogares para nuevas familias.

Uno de los adjudicatarios, menor de 36 años, podrá emanciparse gracias a esta adjudicación.

En su visita, Allegue destacó que estos inmuebles "merecían una segunda vida" y subrayó la importancia de mantener vivo el casco histórico brigantino. Anunció además que a comienzos de 2026 se entregarán otras dos viviendas públicas, actualmente en fase final de obra, ubicadas en las rúas Alfolí y Pinche.

La conselleira aprovechó la jornada para reafirmar el objetivo del Gobierno gallego de duplicar el parque público de vivienda.

Según señaló, a las 3.000 viviendas en distintas fases de ejecución se sumarán otras 1.000 nuevas durante 2026, alcanzando las 4.000 comprometidas en la legislatura.

El próximo año, la Xunta movilizará 350 millones de euros en políticas de vivienda, de los cuales 163 millones se destinarán a la creación de nuevos hogares.

También crecerán las ayudas para la compra de viviendas en áreas históricas, que llegarán a 4,8 millones de euros, permitiendo que en Betanzos (zona Rexurbe) los compradores puedan optar a hasta 15.000 euros por inmueble.

Desde 2022, 12 vecinos han recibido ya estas ayudas, superando los 125.000 euros en total.

Además, se duplicará el presupuesto de las Áreas de Rehabilitación Integral supramunicipales de la Ribeira Sacra y el Camino de Santiago, que pasarán a contar con 2 millones de euros.

En el caso de Betanzos, estas actuaciones beneficiarán parroquias como Requián y Tiobre, puntos de paso de la ruta xacobea, y se sumarán al convenio específico del Ayuntamiento, que ya ejecuta más de medio millón de euros en rehabilitaciones.

La conselleira también avanzó que este lunes el Consello da Xunta aprobará el proyecto de trazado para la mejora de la seguridad viaria y peonil en la AC-542 a su paso por Infesta.

La actuación, con un presupuesto superior a 1,4 millones de euros, incluirá un carril central de giro, nuevas plazas de aparcamiento y un itinerario peonil continuo, integrando propuestas del proyecto piloto impulsado por Stop Accidentes en colaboración con la Xunta.

Las obras serán licitadas en 2026 y buscan reforzar la seguridad en un tramo de 2,4 kilómetros muy transitado, especialmente en el entorno del centro Pai Menni, donde se han detectado necesidades específicas de movilidad y accesibilidad.