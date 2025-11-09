Costa mediterránea, Madrid, Barcelona… y ahora, Galicia

Crece la demanda de viviendas singulares y prime en nuestra comunidad debido a la "climatología, la seguridad, el paisaje, la gastronomía y los precios más asequibles"

El fenómeno va mucho más allá de la reciente decisión de Julio Iglesias - que ya ha adquirido una vivienda en Galicia -, del deseo de hacerlo del actor Norman Reedus, o de los rumores sobre la compra de Richard Gere.

La demanda de viviendas singulares o prime en Galicia está registrando un notable incremento en los últimos tiempos, como avalan los datos. En términos generales, el mercado inmobiliario gallego cerró 2024 con un crecimiento del 19,5% en la compraventa de viviendas, lo que sitúa a la comunidad en el grupo de cabeza entre las que registraron un mayor aumento el año pasado. La inversión en viviendas se disparó un 27,5% en Galicia en 2024, alcanzando los 3.800 millones de euros, la cifra más alta de los últimos 17 años. Y en el conjunto de España, además, la oferta de viviendas prime se consolida, con una subida del 7%, según Idealista.

Lo novedoso es que ahora nuestra comunidad se suma al pelotón de cabeza en el que ya figuraban desde hace muchos años como líderes Madrid, Barcelona o la costa mediterránea. Galicia vende más viviendas singulares y cada vez más rápido. Según LuxuryEstate.com, por comunidades autónomas y en cuanto a esa clase de producto inmobiliario, la nuestra es la que encabeza el ranking nacional, con una reducción en el tiempo medio de venta.

¿A qué puede deberse el creciente interés por este tipo de propiedades en Galicia?

Según Luis Tourón-Figueroa, uno de los CEOs de la inmobiliaria Ünique, con sedes en A Coruña y Vigo, hay varios factores que son decisivos a la hora de hacer que los compradores que buscan una vivienda singular se decanten finalmente por adquirirla en Galicia: "Yo creo que uno de ellos, sin duda, es la mejora de la climatología, con inviernos y veranos templados, lo que además se está acentuando últimamente con el proceso de cambio climático". "Pero también", añade Tourón, "influyen de forma considerable la seguridad y estabilidad de Galicia, la excelencia del entorno, con un paisaje formidable, su extraordinaria gastronomía y los precios muy elevados del resto de mercados prime nacionales, Andalucía, Baleares o Canarias".

Junto a ello, señala otros factores que cree que están contribuyendo al impulso del sector, como "la calidad de las nuevas construcciones prime, o las características únicas en toda España de algunas viviendas singulares clásicas; por ejemplo, los pazos o las casas con galerías". Y por supuesto también los precios, que son "bastante más asequibles y atractivos que en el litoral mediterráneo o en las grandes capitales españolas".

"No perder los lazos y la relación con Galicia"

Analizando de nuevo los datos, encontramos otras circunstancias que favorecen a Galicia. El porcentaje de compradores extranjeros de viviendas singulares o prime en nuestra comunidad está aumentando desde la pandemia. "Para muchos, la elección tiene que ver con la búsqueda de un lugar ideal y tranquilo para su retiro profesional, o vienen como consecuencia de fichajes por parte de grandes compañías, además de realizar, claro, una inversión interesante para su patrimonio", señala Tourón.

"Por último están los gallegos y descendientes de gallegos que residen en el exterior, o los emigrantes retornados que vuelven con alto poder adquisitivo". "Todos ellos", asegura el CEO de Ünique, "desean contar con una vivienda o una segunda vivienda en Galicia, para no perder los lazos y la relación que les une con nuestra comunidad".

Las transacciones inmobiliarias por parte de ciudadanos extranjeros han aumentado en España de forma exponencial en los últimos años. En 2024, los compradores extranjeros de viviendas realizaron un 30,7% más de operaciones que en el año 2019, casi el doble que las que realizaron los ciudadanos españoles en ese mismo período (2019-24). En los nueve primeros meses del año pasado, los extranjeros compraron 125.857 viviendas, lo que supone un 18,4% del total de las operaciones de adquisición, según un estudio de CaixaBank Research, elaborado a partir de datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno.

Y en cuanto a las zonas de preferencia en la comunidad, extranjeros y españoles coinciden. "Además del centro y zonas históricas de A Coruña y de Vigo, existe una alta demanda en los alrededores de la ciudad herculina, Oleiros, Cambre o Bergondo, y en toda la zona costera de las Rías Baixas", concluye Tourón.