La Xunta justifica denegar a Santiago ser zona tensionada por las "carencias" de su informe

El director do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto, ha justificado denegar a Santiago la solicitud de zona tensionada de vivienda por las "carencias" de su informe.

En una comparecencia parlamentaria recogida por Europa Press, en la que ha reiterado las cifras de presupuestos de su departamento ya avanzadas por la conselleira de Vivenda también en la Cámara esta semana, García ha contrapuesto la solicitud de Santiago con la de A Coruña, que se concedió "sin ningún tipo de problema cuando se presentó".

"Es más, nos brindamos varias veces, antes de hacer el desestimiento de su solicitud, a tener reuniones técnicas con ellos (con Santiago) que ni contestaron, por lo tanto, no quedó más remedio que hacer el desestimiento", ha afirmado.

En cambio, Alexandra Fernández (BNG) ha acusado a la Xunta de "paralizar" esta declaración de mercado tensionado, al igual que no hacen "nada" para "frenar" los pisos turísticos o la vivienda "especulativa".

Aumento del presupuesto del lGSV

De tal forma, el presupuesto del IGVS será de 269,2 millones para 2026, un 22% más. García destaca que el 62,5% del total proviene de fondos propios.

Así, remarca que la Consellería destina el próximo año 350 millones a políticas de vivienda en diferentes líneas, entre lo que se incluye 77,8 millones de la sociedad pública de vivienda (Vipugal) y 2,7 millones del consorcio del Casco Vello de Vigo.

Recuerda que hay 3.000 viviendas en marcha de las 4.000 nuevas comprometidas para 2028, un millar de las cuales están en construcción.

Igualmente, el responsable del IGVS ha lanzado diferentes críticas a lo que considera incumplimientos y retraso del Gobierno central en materia de vivienda, pues censura que "nada" se sabe sobre diferentes promesas.

Durante el debate, Alexandra Fernández (BNG) ha censurado que la ejecución final de la Xunta en materia de vivienda no llegó al 50% el año pasado y opina que "no incluyen medidas estructurales para atajar problema de acceso a la vivienda" en estos presupuestos. Recrimina que hay 1.000 viviendas de las comprometidas por el Gobierno autonómico de las que "ni movieron un papel".

Por su parte, Aitor Bouza (PSdeG) ha lamentado las "críticas permanentes" de la Xunta al Gobierno, cuando "seis de cada 10 euros" en vivienda en Galicia entre 2021 y 2024 provienen del Estado, calcula. Denuncia que el Gobierno gallego dejó a 12.000 solicitudes fuera de la convocatoria de ayudas de alquiler para jóvenes y exige que se aumente la dotación.

Moisés Rodríguez (PP) ha valorado el esfuerzo presupuestario de la Xunta en vivienda. Ha tenido una llamada al orden de su compañera popular Carmen Pomar después de que el diputado acusase a BNG y PSdeG de no descalificar unas palabras de Rogelio Santos sobre Paula Prado. Ha dicho Rodríguez que los miembros de la oposición son: "Como las personas que vigilan por detrás de las cortinas, que saben que en la casa de al lado hay malos tratos, pero mejor no decir nada, no vaya a ser que nos metamos en un lío". "Su silencio, señorías, es cómplice", ha agregado, unas declaraciones que posteriormente accedió a retirar a petición de Pomar.