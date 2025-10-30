Galicia amplía la convocatoria del Bono Alquiler Joven

Galicia contará, como ya lo hizo en el 2024 , con 11,4 millones de euros para el Bono Alquiler Joven 2025. Así se ha aprobado este jueves durante la Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con la que la comunidad gallega recibe un 5,7% del total de 200 millones de euros que conforman este fondo.

Tras el anuncio, la consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia ha adelantado que amplía la convocatoria del 2024.

De esta forma, la conselleira María M. Allegue y el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, han comunicado tras participar en la Conferencia que la Xunta prevé esta ampliación para llegar a las personas solicitantes que no pudieron acceder a la ayuda al haberse repartido todos los fondos.

Con críticas al Gobierno central, Allegue ha afeado que no se haya modificado la partida para Galicia, que considera insuficiente, "ao non ter o Goberno aprobados os presupostos para o ano que vén". La titular de Vivenda lamenta la "incapacidade" del Ejecutivo central para aprobar un presupuesto para el 2026, lo cuál influye en un bono "do que es´tan pendentes moitos mozos en Galicia".

De acuerdo con la información de Europa Press, este será el último reparto de esta ayuda, ya que estaba ligada al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. El nuevo plan todavía se está desarrollando y, para ello, las comunidades autónomas mantendrán una reunión con Vivienda la próxima semana.

Según adelanta el Ministerio, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una inversión de 7.000 milloens de euros para la construiccción de "un parque de vivienda público y asequible, con protección permanente" y para fomentar la rehabilitación y las ayudas a colectivos como los jóvenes.

Dentro del reparto de fondos del Bono Alquiler Joven, Galicia es la quinta comunidad autónoma con una mayor dotación económica, detrás de Andalucía (34,2 millones), Madrid (31,8 millones), Cataluña (29 millones) y Comunidad Valenciana (22,8 millones).

En un comunicado, Vivienda recalca que los fondos de esta ayuda están aportados por el Gobierno, pero las propias comunidades autónomas pueden aumentar las partidas para esta ayuda.