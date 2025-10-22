A Coruña saca a subasta el inmueble en ruinas de la calle Damas como parte del Plan de Recuperación

El inmueble del número 3 de la calle Damas, ubicado en la Ciudad Vieja de A Coruña y en ruinas desde hace aproximadamente dos décadas, saldrá de forma "inmediata" a subasta pública. El precio de partida será de 110.884 euros y el único criterio que se seguirá para su adjudicación será la oferta más elevada. El plazo de presentación de ofertas será de dos meses desde su publicación.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, en rueda de prensa tras la celebración de la Xunta de Goberno Local, en la que se aprobó el expediente para la contratación de su venta forzosa.

Este será el primer edificio que salga a la venta dentro del Plan de Municipal de Recuperación de Ruinas, una iniciativa del gobierno local para recuperar inmuebles en mal estado. Su objetivo es triple: conservar el patrimonio, aumentar la vivienda disponible y mejorar la calidad urbana de A Coruña.

El proceso ya se había iniciado el pasado mes de enero, cuando se anunció su subasta forzosa. Sin embargo, como aclaró la alcaldesa ante los medios, un embargo a cargo de la Agencia Tributaria complicó y retrasó la tramitación para obtener los permisos.

Otro inmueble contemplado en este plan es el número 6 de la calle Herrador, en el barrio del Orzán, que sigue un procedimiento similar. Además, otros expedientes contemplados son el número 130 y el 72 de la calle Orzán, el 140 de la calle San Andrés, el número 4 de la calle Pastoriza o el número 8 de la calle Santa Lucía.