Buscan en A Coruña nuevos socios para el primer edificio de vivienda colaborativa

La cooperativa Outra Forma de Vivenda (OFV) ha lanzado una campaña de captación de nuevos socios para completar el grupo que formará parte de As Lavandeiras, el primer edificio de vivienda colaborativa en cesión de uso de la ciudad, que se levantará en el barrio de Xuxán.

El proyecto plantea una alternativa real y sostenible frente al modelo inmobiliario tradicional, en un contexto en el que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales retos sociales.

Su funcionamiento se sitúa entre el alquiler y la compra, pero con una lógica distinta: las personas socias realizan una aportación inicial más asequible que la entrada de una hipoteca y pagan una cuota mensual estable, fijada a precio de coste y libre de las subidas del mercado.

Imagen oeste del proyecto de edificio. Cedida.

El edificio, diseñado por la cooperativa Hábitat Social tras ganar el concurso municipal, tendrá siete plantas y unas cuarenta viviendas de diferentes tipologías.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo básico y se prevé avanzar hacia la ejecución en los próximos años.

El diseño incluye un gran patio interior como pulmón verde, corredores perimetrales concebidos como zonas de relación y varios espacios comunes dedicados al encuentro, los cuidados, el trabajo compartido y el ocio.

As Lavandeiras se apoya en principios de cooperación, sostenibilidad y gestión democrática. La cooperativa será propietaria del edificio, lo que impide cualquier tipo de especulación. Las personas socias dispondrán de un derecho de uso indefinido que les garantiza estabilidad y participación en la gestión y el mantenimiento del proyecto.

Imagen del proyecto de patio del edificio. Cedida.

Las personas interesadas en unirse al proyecto pueden contactar con la cooperativa a través del correo info@outraformadevivenda.org, donde recibirán información detallada sobre el proceso, los plazos y las condiciones económicas.

La campaña busca un grupo diverso e intergeneracional que comparta los valores de comunidad, autogestión y sostenibilidad social y ambiental.

Fundada en 2015, Outra Forma de Vivenda es una cooperativa sin ánimo de lucro que promueve el modelo de cesión de uso inspirado en experiencias europeas como las de Dinamarca o Barcelona.