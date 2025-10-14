La Xunta replica a Santiago que "ceda gratuitamente" todas las parcelas para vivienda protegida

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha respondido a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ceda gratuitamente todas las parcelas para la construcción de vivienda protegida "sin condiciones".

Así lo ha trasladado la conselleira después de que este martes el Consistorio compostelano ofreciese a la Xunta la cesión de dos parcelas más para destinarlas en exclusiva a vivienda pública en régimen de alquiler. Todo ello después de que, en días pasados, la conselleira enviase una carta a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para interesarse por las parcelas UER5 del SUNP-5 (A Muíña) y PR4 del SUNP-4 (As Cancelas), en las que se pueden construir 62 y 18 viviendas, respectivamente.

Con todo, tal y como informa Europa Press, el Ayuntamiento propone, complementariamente a la cesión, un programa autonómico de inversión en adquisición y rehabilitación de inmuebles también con destino a vivienda pública en alquiler para compensar la pérdida de patrimonio de la población compostelana.

A mayores de estos terrenos, el Ayuntamiento de Santiago recordó que tiene en marcha la cesión de tres parcelas al Instituto Galego da Vivenda e Solo para vivienda de promoción pública con protección permanente: dos en Castro de Abaixo (para construir 36 viviendas) y una en Traspaxonal (con edificabilidad para 39 viviendas).

Condiciones

Al respecto, María Martínez Allegue ha respondido a la carta de la regidora manifestando la posición favorable del Gobierno gallego a la cesión a la Xunta de las dos parcelas que resultaron vacantes en el concurso público que convocaron para venderlas. Sin embargo, traslada su "sorpresa" porque "dicha cesión sea con condiciones, incluida una contraprestación a cambio de suelo".

"Debemos recordar que todos los ayuntamientos que colaboran con la Xunta accedieron a la cesión de suelos de forma gratuita", señala la Xunta, que cita los ejemplos de A Coruña, Pontevedra, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón.

La Xunta señala que "ninguno de estos ayuntamientos sugirió ningún tipo de condición, ni mucho menos una contraprestación para ceder las parcelas, siempre y cuando se destinen a la construcción de vivienda de promoción pública, como es el caso". "Son los ciudadanos de Santiago los que se verían beneficiados, así que le pedimos que recapacite", señala.

El Gobierno gallego apunta que en la actualidad se está tramitando también la cesión de parcelas por parte de otros ayuntamientos como Arteixo, Bueu, Sanxenxo o Baiona. "Y también sin condiciones, ya que es la Xunta la que realiza un importante esfuerzo para la construcción de viviendas que repercuten en favor de los ciudadanos", ha indicado.

"Hace más de año y medio que la Xunta solicitó al Ayuntamiento de Santiago la cesión de suelo para la construcción de vivienda de promoción pública, sin que hasta el momento fuese cedida una sola parcela", apunta la Xunta.

Por ello, el departamento que dirige María Martínez Allegue espera que la alcaldesa "modifique su postura y que el ayuntamiento se avenga a ceder las parcelas propuestas, en el menor plazo posible y sin más condiciones que destinar el suelo a la construcción de viviendas de promoción pública, como en el caso del resto de los ayuntamientos que ya cedieron parcelas y ya se licitaron los contratos para la redacción de los proyectos".