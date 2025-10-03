Comprar o vender una vivienda en Galicia, una decisión compleja

Galicia es un enclave único para vivir. Algo que saben bien tanto las personas que tienen propiedades a la venta como aquellas que buscan el mejor lugar para asentarse por trabajo o para tener su casa de vacaciones. Y es que a los paisajes inmejorables, se unen en la comunidad gallega una gastronomía exquisita y una calidad de vida de la que pocos sitios pueden presumir.

Comprar o vender una propiedad es siempre una decisión compleja que acarrea un proceso de reflexión en el que es preciso tener en cuenta diversos factores. Y es que contar con una estimación realista del valor de la vivienda o terreno que se quiere comercializar es fundamental para poder seguir adelante en el proceso con garantías en Galicia.

Este momento, que para los propietarios puede significar desprenderse de una propiedad con valor sentimental y para los compradores adquirir un lugar en el que proyectar sus sueños y futuro, marca en ocasiones la vida de muchas personas. Por ello, es importante contar con una buena tasación o, lo que es lo mismo, una correcta valoración de una propiedad en el mercado actual.

Una valoración precisa, que considere al detalle ubicación, tamaño, condiciones y características específicas de la propiedad, es fundamental para que los compradores sepan si el precio de venta es razonable en relación con el valor de mercado y, desde el punto de vista de los vendedores, para establecer un precio de venta competitivo que pueda atraer a los posibles compradores y que maximice el retorno de la inversión -para muchos, muy significativa- que realizaron en su momento.

¿Cómo saber si la estimación del valor de nuestra propiedad es realista y precisa?

Los propietarios deben tener en cuenta diferentes factores a la hora de poner a la venta su propiedad. El primero de ellos es que la empresa inmobiliaria que participa en el proceso de comercialización cuente con consultores profesionales, que atesoren la experiencia necesaria, y con un departamento técnico que les dé soporte.

Así, deben poseer un conocimiento profundo del mercado inmobiliario, especialmente del mercado local, y disponer de los métodos e instrumentos precisos para concretar de forma exacta el valor de la propiedad. Contar con un número elevado de operaciones realizadas en el área de influencia es otro factor determinante.

Más allá de esto, los propietarios deben entregar a los agentes inmobiliarios el máximo de información posible sobre la propiedad (antigüedad, detalles de la situación y estado, renovaciones o cambios realizados en ella…). En esta fase del proceso es fundamental realizar un trabajo riguroso y objetivo, así como la experiencia de los profesionales y su conocimiento en materia de transacciones reales.

"Aumentar la confianza, facilitar la negociación y agilizar el proceso"

La inmobiliaria gallega Ünique, con sedes en A Coruña y en Vigo, se dedica exclusivamente a la comercialización de propiedades singulares (por su ubicación, características o valor), e incluye precisamente entre sus servicios, como uno de los puntos fuertes de la empresa, las valoraciones.

Esa especialización, unida a una andadura que suma ya más de 600 ventas de ese tipo de propiedades y más de 4.000 valoraciones entre 2013 y 2024, contribuye a realizar una labor que es decisiva en cuanto a la estrategia de venta.

Sus consultores especializados, que acompañan a los clientes durante todo el proceso de compra o de venta de la propiedad desde el primer momento y hasta que se concreta la operación, apoyados por arquitectos expertos en valoraciones, tienen una gran influencia en el éxito de las operaciones.

"Ese trabajo que hacemos con mimo y profesionalidad", afirma Luis Tourón-Figueroa, uno de los dos socios de Ünique, "redunda indudablemente en una tasación más precisa y, por ende, en una base sólida para establecer un precio justo y competitivo de la vivienda".

Una vivienda de la inmobiliaria Ünique. Cedida

"Además, este es un aspecto muy importante porque contribuye a aumentar la confianza de los compradores, que se sienten más seguros; facilita las negociaciones entre las partes en las operaciones, porque cuentan con un punto inicial de referencia para negociar el precio final; e incluso agiliza el proceso de venta, evitando que las propiedades se queden apalancadas en el mercado durante mucho tiempo", añade.

Una valoración realista y profesional, que tenga en cuenta los aspectos urbanísticos, catastrales y registrales, es un punto de partida esencial para la comercialización de una propiedad. El precio de venta lo decide en cada caso el propietario, pero es importante que conozca la realidad de la propiedad y del mercado. "Valorar al alza para conseguir generar falsas expectativas, una práctica habitual en el sector, no ayuda a comercializar correctamente las propiedades", concluye Tourón-Figueroa.