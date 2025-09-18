Así fue el primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña

Más de 150 personas asistieron a este primer encuentro en el que se debatió sobre las zonas tensionadas, la construcción sostenible, la inversión financiera y la repoblación

El primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña, organizado por Quincemil, se celebró ayer en el Club Cámara Noroeste con un gran éxito de participación. 150 personas, en su mayoría representantes y profesionales del propio sector, llenaron la sala en la que se debatió sobre zonas tensionadas, construcción sostenible, inversión financiera y la repoblación de la mano de expertos de primer nivel del mundo de la construcción, urbanismo, arquitectura y mercado inmobiliario.

El evento, que contó con el apoyo y colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate, aterriza con el objetivo de dar visibilidad a la situación del mercado inmobiliario y a los diferentes retos a los que se enfrenta en estos momentos.

El foro dio comienzo unos minutos después de las 10:00 horas con unas palabras inaugurales a cargo del director de Quincemil, Pablo Grandío, quien puso en valor la necesidad de traer a debate la situación de la vivienda en Galicia.

¿Es la zona tensionada una solución o un nuevo problema?

Tras su intervención, el foro daba comienzo con la primera mesa redonda centrada en un tema de actualidad: las zonas tensionadas. Con la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado desde finales de julio, y con la intención de Santiago y el interés de Vigo, surgen la duda de si esta medida que busca frenar la escala de precios en los alquileres es realmente eficaz.

Bajo el título "¿Es la zona tensionada una solución o un nuevo problema?" y moderada por la subdirectora de Quincemil, Loreto Peteiro, la mesa contó con la participación del director de la promotora inmobiliaria Amma Promoción, Manuel Amor; el concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego; el director de Brigantia Real Estate, Ricardo Lorenzo Domingo; y el decano-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya. Todos ellos confluyeron en la conclusión de que la zona tensionada es una medida temporal previa a una solución permanente que facilite el acceso a la vivienda.

Momento del debate sobre zona tensionada en el foro organizado por 'Quincemil'. Quincemil

El director de Amma Promoción, Manuel Amor Suárez, comparó esta medida con “un cubo para tapar goteras”, subrayando su carácter temporal mientras se buscan soluciones permanentes a la falta de vivienda y de suelo.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, destacó la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública y protegida para garantizar alquileres asequibles, ya que la alta demanda y los precios disparados han puesto a prueba a las administraciones."Concello, Xunta y Ministerio nos estamos creyendo las medidas que hay que implantar y se están haciendo cosas positivas en la ciudad. Debe atenderse la demanda alta de vivienda protegida. Ahora nos azuzan, y con razón".

Desde Brigantia Real Estate, Ricardo Lorenzo advirtió que muchos propietarios optan ahora por el alquiler temporal para trabajadores y estudiantes, lo que reduce la oferta estable.

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya, recordó que la población apenas ha variado en 50 años, pero la demanda se ha disparado por factores como el turismo o la especulación. Además, señaló los altos costes de construcción y la necesidad de controlar los alquileres turísticos.

Los ponentes coincidieron en que la zona tensionada es solo una medida provisional y que la verdadera solución pasa por impulsar la vivienda asequible, ampliar el parque público y mejorar las condiciones económicas generales.

Construcción sostenible en Galicia

La construcción sostenible en Galicia fue la protagonista de la segunda mesa redonda, moderada por Nuria Prieto, doctora en Arquitectura, y que contó con la participación de Diego Vázquez Reino (Apecco), Diego Freire Coloma (Zero Housing), María Sánchez Ontín (Cambium Estudio) y Patricia Rodríguez Pérez (BREEAM España).

El debate arrancó con una pregunta general: ¿cuál es el principal desafío del sector en términos de sostenibilidad? La respuesta común fue la planificación desde el origen del proyecto. Para Diego Freire (Zero Housing), “la sostenibilidad empieza en el origen, en cómo fabricamos, transportamos y reutilizamos cada componente”, recalcando la importancia del ciclo de vida de los materiales.

Foro de Construcción e Inversión en A Coruña Marcos Cenamor

En la misma línea, Patricia Rodríguez (BREEAM España) defendió la necesidad de medir consumos y residuos: “Lo que podemos medir, lo podemos cambiar”. En su opinión, el sector debe avanzar más allá de los mínimos normativos y fijar guías claras que permitan ir hacia una construcción más responsable.

La arquitecta María Sánchez Ontín (Cambium Estudio) puso el acento en la urgencia climática: “Las decisiones arquitectónicas de hoy definirán las emisiones de mañana”. Reivindicó el papel de los arquitectos en la descarbonización del parque inmobiliario, subrayando que las decisiones actuales tendrán impacto durante décadas.

Por su parte, Diego Vázquez (Apecco) recordó el fuerte impacto de la crisis de 2008: “El sector quedó muy debilitado y ahora debemos responder a una gran demanda de vivienda, modernizando la cadena productiva y garantizando el relevo generacional”. Además, señaló que “hablamos de sostenibilidad, pero no de cómo está el sector de la construcción”, reclamando una mejora en el pago de honorarios y en el modelo empresarial.

Uno de los bloques más destacados fue el dedicado a la madera como material estratégico, pero la conversación también abordó la rehabilitación y la conservación del patrimonio, con ejemplos como la sede territorial del Banco Santander, y la falta de mano de obra cualificada en oficios tradicionales. “Es fundamental atraer talento joven y mantener vivos oficios como la cantería o la carpintería”, alertó Vázquez.

Nuevos enfoques financieros

Tras una pausa-café, el foro se retomó con una mesa redonda sobre nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria, moderada por Jaime Bálgoma, banquero privado en Andbank y que contó con la participación de Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank, entidad de banca privada; Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, socio director de Real Estate de Arcano Partners y José María López-Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae.

Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank, destacó el creciente interés de capital foráneo: “Mucha gente de fuera de Galicia mira aquí para comprar activos… No hay un sector que no interese a inversores que no son locales”.

Participantes del sector financiero en la mesa sobre inversiones inmobiliarias en el foro de 'Quincemil'. Marcos Cenamor

Desde Arcano Partners, Eduardo Fernández-Cuesta reclamó apoyo institucional al sector: “La vivienda protegida siempre la construyeron los promotores privados. Si hay necesidad de más vivienda en España, los políticos tienen que ponerse de su lado”. Añadió que es momento de impulsar vivienda industrializada, más barata y sostenible.

Por su parte, José María López-Acebo, de Urbanitae, advirtió sobre la viabilidad económica: “No se puede construir perdiendo dinero. Si la vivienda protegida es más barata, al principio pierdo… Si se topan los precios, algunas promociones no se hacen”.

Los participantes coincidieron en que Galicia vive un momento sólido, con alta demanda y diversificación en turismo, industria, logística, oficinas y vivienda, lo que convierte a la comunidad en un territorio cada vez más atractivo para la inversión inmobiliaria.

Cómo revitalizar el rural gallego repoblando aldeas: el caso de Aldealista

Y el broche final al foro lo puso Juan Carlos Pérez Rodríguez, CEO de Aldealista, en una entrevista realizada por el director de Quincemil, Pablo Grandío. Pérez explicó cómo su plataforma conecta aldeas, empleos y personas para frenar la despoblación de Galicia, que cuenta con 177.000 viviendas vacías.

"Hay casas sin gente y gente sin casas”. Con esta premisa, Juan Carlos Pérez Rodríguez puso en marcha Aldealista, un proyecto que conecta aldeas, empleos y personas mediante una especie de “tarifa plana” de 400/500 euros al mes, que incluye vivienda con luz, agua, internet y asesoramiento. El objetivo: “mostrar San Xoán de Río y todas esas aldeas” y darles nueva vida.

Pablo Grandío, director de Quincemil, junto a Juan Carlos Pérez, CEO de Aldealista Marcos Cenamor

Pérez aportó cifras: “Galicia tiene 317 municipios, y el 80% del territorio español es rural. El desequilibrio territorial es enorme”. Historias como la de una pareja de Benidorm que ahora fabrica cosmética en Allariz prueban el impacto del proyecto: “En mi propia aldea, que estuvo cerrada 10 años, ahora somos nueve censados”.

El emprendedor también destacó su impacto ambiental: “El abandono es gasolina. Un pueblo vivo es un cortafuegos natural”. Aunque reconoce un reto pendiente: “Lo único que me preocupa, y que es subsanable, es la pata de la vivienda… En Galicia hay 177.000 casas vacías en el rural”.

“Mis padres emigraron, yo recorrí el mundo y jamás pensé que volvería. A mí me atrapó la pandemia… Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en Nueva York, pero no tenemos por qué vivir aislados ni desconectados”, concluyó.