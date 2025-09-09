La crisis del alquiler en A Coruña: casi 30 familias compiten por cada vivienda en Culleredo

El problema del alquiler en A Coruña no es nuevo. La escasez de oferta y alta demanda ha impulsado el precio de la vivienda un 8% durante el último año, lo que complica cada vez más que las familias puedan acceder a ella.

La situación de emergencia en la que está instalado el mercado del alquiler en A Coruña ha provocado un aumento de la competencia para conseguir una vivienda, rozando en agosto los 30 competidores por anuncio en Culleredo.

Culleredo, municipio gallego con mayor competencia

Un total de 27 familias compitió en Culleredo (A Coruña) por cada vivienda en alquiler que salió al mercado en agosto en el portal inmobiliario Idealista. Según el marketplace del sur de Europa, Culleredo es el municipio gallego donde se registra mayor competencia por acceder a un alquiler.

En estos momentos, el precio medio del metro cuadrado se establece en 9,2 euros, lo que supone 1,5 puntos menos que en A Coruña ciudad. Por ello, cada vez más personas optan por alejarse del centro urbano, aunque sin ir demasiado lejos, en busca de precios más asequibles.

El portal inmobiliario Idealista registra 30 viviendas en alquiler en Culleredo, con precios que van desde los 560 hasta los 3.600 euros mensuales. En el último mes, el precio del metro cuadrado ha bajado un 1,2%, si bien alquilar una vivienda es un 12,3% más caro que hace un año.

Ciudades y provincias

A nivel nacional, Arrecife (Lanzarote) es el municipio donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican en Idealista, alcanzando una media de 182 contactos. El segundo puesto es para Cornellá de Llobregat (Barcelona), donde se alcanzan 174 competidores, cerca también de Santa Coloma de Gramenet, que tiene 170.

Leganés, en Madrid, ocupa la cuarta plaza con 153 familias compitiendo, seguido por otros municipios barceloneses: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129) y Manresa (129); y Parla (123), Móstoles (119) y Fuenlabrada (115), en Madrid, les siguen.

El estudio también muestra el municipio con mayor competencia de cada Comunidad Autónoma, una comparación que también pone de manifiesto los distintos niveles de tensión que sufre el mercado en función de las zonas.

Por un lado, las zonas más dinámicas registran una enorme competencia, con Canarias, Barcelona y Madrid a la cabeza; mientras que en Extremadura (Don Benito; 16 familias), Galicia (Culleredo; 27 familias) o Asturias (Mieres del Camino; 36 familias) los mercados parecen más relajados, al menos en relación con el resto del país.