Un exclusivo chalet de lujo busca dueño muy cerca de A Coruña: al lado del mar y en plena naturaleza

Piscina climatizada en el interior de un chalet exclusivo en Arteixo (A Coruña) Idealista

El municipio de Arteixo (A Coruña), muy próximo a la ciudad herculina, destaca por la preciosidad de su entorno natural y por las playas que son una auténtica joya para los verdaderos amantes de los arenales salvajes de las Rías Altas. Sin ser de las zonas más caras de la comarca, cuenta con chalets de lujo que están al alcance de muy pocos.

Si echamos un vistazo al portal inmobiliario Idealista, vemos que una de las casas más caras de Arteixo se encuentra a 20 minutos del centro de A Coruña, concretamente en la Avenida de Caión, muy cerca de las emblemáticas playas de Valcobo y Barrañán. Todo ello por el precio de 1.400.000 euros.

"Magnífica vivienda en Arteixo"

Exclusivo chalet en Arteixo (A Coruña) Idealista

Esta espectacular vivienda en Arteixo (A Coruña) es una opción ideal para aquellos que buscan su hogar soñado en un entorno natural, tranquilo y exclusivo sin renunciar a las comodidades urbanas, pues está a tan solo 20 minutos en coche de la ciudad.

A la venta por 1.400.000 euros, la propiedad se encuentra en una de las zonas más privilegiadas del municipio, muy cerca de las playas de Valcobo y Barrañán, y con buenas conexiones mediante la A-55 y la AC-552, lo que facilita el acceso tanto a la ciudad como al aeropuerto de A Coruña.

Además, en sus alrededores hay supermercados, colegios, centros de salud y farmacias, además de disponer de transporte público, garantizando una vida cómoda, sencilla y funcional.

La finca está compuesta por dos parcelas que suman un total de 4.062 m2. La parcela principal, donde se encuentra la vivienda, tiene 2.929 m2, mientras que la segunda, de 1.332 m2, es edificable y permite construir una vivienda unifamiliar o dos chalets adosados.

Zona exterior de barbacoa Idealista

De grandes dimensiones, la vivienda cuenta con una superficie construida de 700 m2, distribuida en varias plantas, y ha sido diseñada pensando en la mayor comodidad y funcionalidad posible. Ofrece cuatro dormitorios en suite, armarios empotrados y un aseo de cortesía para las visitas.

La planta principal consta de un amplio vestíbulo que da paso a una cocina de estilo moderno, completamente equipada, un comedor acogedor y una espectacular sala de estar con una gran mesa con capacidad para 16 personas. Perfecta para hacer buenas comilonas con la familia o amigos.

Esta zona se complementa con un salón con chimenea y una suite. Por si fuera poco, el espacio se llena de luz natural gracias a sus grandes ventanales desde los que disfrutar de una impresionante panorámica del mar.

En la planta superior se ubican tres dormitorios en suite, así como armarios de gran capacidad, conectadas por un luminoso distribuidor que aporta amplitud y calidez.

Algunos extras con los que cuenta este exclusivo chalet de Arteixo Idealista

La planta de ocio, de unos 140 m2, está pensada para el entretenimiento: sala de cine convertible en discoteca, zona de juegos con billar y futbolín, y acceso directo a un exclusivo spa con piscina climatizada, jacuzzi y tumbonas. Acceso a porche exterior con barbacoa y pista de tenis.

La planta baja tiene un amplio garaje para dos o tres coches, gimnasio equipado, lavandería, trastero y sala de calderas. "La vivienda cuenta además con aerotermia para máxima eficiencia energética", informan.

"Esta lujosa vivienda en Arteixo combina ubicación, diseño, comodidad y detalles de alta gama para disfrutar de una vida exclusiva", señalan en el anuncio.

Se trata de una venta particular, por lo que los interesados en conocer más detalles o agendar una visita pueden contactar directamente con su propietaria. Sin duda, una oportunidad excepcional al alcance de pocos, pero perfecta para quienes buscan exclusividad y privacidad.