El Concello de Santiago valora recurrir el rechazo de la Xunta a la declaración de zona tensionada

El Concello de Santiago no descarta recurrir por vía administrativa o judicial (o ambas de forma paralela) la resolución de la Xunta de desestimar la solicitud de declaración de zona de mercado residencial tensionado el municipio. Así lo ha asegurado este miércoles el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás.

El edil ve "evidente intencionalidad política" por parte del Gobierno gallego e insiste en que la ciudad "cumple los requisitos". Lestegás asegura que Raxoi aclaró "punto por punto" en un documento de 13 páginas el requerimiento de enmienda remitido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el que el departamento autonómico señalaba que los informes del ayuntamiento "no se ajustan" a la ley estatal y lo instaba a "enmendar deficiencias".

El concejal de Urbanismo defiende que no enviarían una respuesta así a lo que pedía el IGVS si el Gobierno local "quisiese desistir", criticando que la Xunta "da más explicaciones en la nota de prensa que en la resolución de desistencia de la solicitud. Lestegás, además, ha asegurado que los medios de comunicación recibieron antes la resolución que el propio concello.

Si la decisión "fuese técnica o jurídica", ha continuado el concejal, la Xunta expondría "más motivación en la resolución que en la nota de prensa", pero "es al revés", lo que "evidencia una intencionalidad política". "A la Xunta no le interesa que se contenga el precio del alquiler. Como no pueden denegar nuestra solicitud porque cumple los requisitos legales, opta por dejarla en el limbo", acusó el edil.

Hacer "todo lo necesario" para desbloquear la situación

La Xunta pedía al concello que completase el plan de medidas correctoras para revertir la situación de mercado tensionado porque las ya incluidas "carecían de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaban en ejecución". Lestegás ha defendido que se incluyen medidas que están en ejecución, pero "ese hecho no significa que vayan a contribuir a aliviar el mercado residencial".

El concejal de Urbanismo de Santiago asegura que comprobó que el plan de medidas correctoras de A Coruña, que la Xunta sí aceptó, "incluye medidas correctoras ya ejecutadas" y allí, ha añadido, "no fue un problema", por lo que no ve "lógico que sea un problema en el caso de Santiago".

Respecto a la reclamación del IGVS de un nuevo documento de diagnóstico "a partir de datos oficiales y no de un portal inmobiliario", Lestegás ha reiterado que entre los datos aportados están cifras del propio organismo, que sostienen que "entre 2019 y 2024 el precio creció más del 40%, mientras el incremento del IPC fue del 20%". "Solo ese dato es suficiente para declarar nuestro municipio zona de mercado residencial tensionado", ha aseverado.

La Xunta pedía que explicase la propuesta de reducir de diez a cinco el número de viviendas que una persona debía tener para considerarse "gran poseedor", ante lo que Lestegás señaló que ciudades en las que fue concedida la declaración como Navarra incluyen este cambio.

Santiago "no desiste ni va a desistir" en la declaración de zona residencial tensionada. El concejal de Urbanismo ha avanzado a este respecto que "hará todo lo necesario para desbloquear una situación" que, ha apuntado, "no provocó el ayuntamiento, la provocó la Xunta negándose a aceptar la evidencia de que nuestro municipio cumple los requisitos legales".

Acusa al PP de tomar una "decisión política"

"El PP pretende poner un disfraz técnico a una decisión que no ha sido técnica, ha sido política", ha señalado Lestegás tras ser preguntado por el ofrecimiento de la Xunta de celebrar una reunión entre técnicos de ambas administraciones antes del requerimiento. Así, el concejal señala que este tipo de decisiones "no pueden depender de que se celebre o no ninguna reunión".

"Recibimos un requerimiento formal que teníamos que responder por escrito, no desechamos la celebración de ninguna reunión", ha zanjado. Y es que Lestegás recordó que para el ayuntamiento es "muy importante" esta declaración para poder "contener el precio del alquiler" en Santiago, por lo que el Gobierno local no descarta recurrir.

El edil ha reconocido que el recurso contencioso-administrativo "puede tardar año o año y medio", señalando que no descarta "ningún escenario", incluso optar "en paralelo" por las dos vías: "Cualquier persona que va a pagar un alquiler en Santiago quiere que esta ley se aplique y por nosotros no va a quedar. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto vaya para adelante".

Cuestionado sobre por qué cree que a la ciudad de A Coruña, gobernada por el PSOE, la Xunta sí le aceptó esta declaración y a Santiago no, Lestegás ha opinado que "la situación política" de ambas ciudades no es igual. El concejal vio la declaración presentada por la ciudad herculina, que "cumple los requisitos legales" al igual que la de Santiago, por lo que no entiende que "en un caso sí y en otro no".

El PP de Santiago señala que la decisión "es jurídica"

La concejala del PP de Santiago, María Baleato, ofreció posteriormente una rueda de prensa en la que ha tachado de "gobierno incompetente" al ejecutivo de Goretti Sanmartín por "no ser capaz de responder a un documento de subsanación". "Creemos que no es tan difícil", ha asegurado Baleato, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La edil del PP señala que el procedimiento para declarar zona de mercado residencial tensionado "está perfectamente regulado" y la documentación "está tasada y detallada", por lo que cree que "no hay más que aportarla" y considera que la Xunta "cumple con la normativa".

"Lo que no puede hacer el gobierno local es mentirle a los vecinos, no puede tratar de responsabilizar a la Xunta de su propia incompetencia", ha manifestado Baleato, que ha criticado que digan que "la decisión es política" porque "es jurídica". La concejal niega que haya "arbitrariedad, ideología o represalias políticas" y puso como ejemplo A Coruña, que "tramitó correctamente" y la ha obtenido.

La edil no adscrita Mercedes Rosón ha criticado por su parte la decisión de la Xunta, que ha tachado de "falta de respeto": "Lo que importa aquí, en esta absurda competencia en la que se han embarrado PP y BNG, es ver quien da más".

Así, ha acusado al BNG de "pecar de soberbia" y ha lamentado que "haya entrado al juego que buscaba el PP", entrando "en una competición en la que los que pierden son los vecinos".

Allegue dice que contactó con Sanmartín para pedir la documentación

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha asegurado este miércoles que ella misma contactó con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para hablar sobre la declaración del ayuntamiento como zona tensionada de vivienda, pero finalmente el gobierno local "no presentó la documentación requerida".

Así lo ha señalado esta mañana ante los medios de comunicación, ante los que ha asegurado que tras la primera documentación enviada por el concello, se remitió un requerimiento de enmienda para que aportasen más papeleo, según establecieron los técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

El Ayuntamiento no atendió esta petición, según la Xunta, por lo que se dio por desistido el procedimiento. "Lo que no podemos es excepcionar una normativa aplicable. Tendrán que atender ese requerimiento", ha añadido Allegue, que insistió en que el concello tenía 30 días para aportar los papeles y que ella misma contactó con la alcaldesa, lo mismo que hicieron los técnicos del IGVS con los profesionales municipales.