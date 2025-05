La regulación del alquiler en A Coruña, en marcha "en unos meses": se pedirá para toda la ciudad

La declaración de A Coruña como zona residencial tensionada tendrá una duración de tres años desde que sea oficial "en unos meses" y se pedirá para toda la ciudad. Así lo ha asegurado este jueves la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, en declaraciones a los medios.

La hoja de ruta del proceso establece su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), momento a partir del que se inician los plazos administrativos hasta la presentación del plan. El ayuntamiento convocará a continuación la mesa de vivienda.

Inés Rey se ha mostrado satisfecha con la aprobación por parte de la Xunta de la zona residencial tensionada y ha recordado que A Coruña será la primera ciudad con esa condición. La regidora ha señalado que los inquilinos podrán ahorrar hasta 400 euros al año en el alquiler.

"También va a beneficiar a los propietarios, que verán aumentada la desgravación fiscal que hasta ahora percibían por el ingreso de esas rentas", explió la alcaldesa, que señaló que no es la solución definitiva pero sí que complementa a otras ya en marcha.

Así, Inés Rey citó en su intervención otras medidas establecidas por el Gobierno local: la regulación de las viviendas de uso turístico, la disposición de suelos para que otras administraciones construyan vivienda pública o el aumento de la vivienda protegida en los polígonos urbanísticos.

"No es lógico que se destine más de un 30% del salario a la compra o al alquiler de la vivienda y que esté suponiendo frustraciones en la vida de muchas personas que no se pueden emancipar o independizar porque no tienen medios para alquilar y menos para comprar", añadió la alcaldesa.

Discrepancias con la Xunta

Inés Rey también ha respondido a las declaraciones de miembros del Gobierno gallego, contrarios a esta medida. "No creemos que esta declaración de zona tensionada vaya a arreglar el problema de acceso a la vivienda que tienen determinadas ciudades", señaló el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo.

"No creemos en la Ley de vivienda", añadió Calvo, recordando el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional. "Es lo que hace el Partido Popular con toda la ampliación de derechos", ha señalado al resecto Inés Rey este mediodía.

La regidora, además, insistió en que A Coruña cumple con los requisitos para ser declarada como zona residencial tensionada durante los próximos tres años "más allá de las opiniones personales que puedan tener el presidente o la conselleira".

El objetivo de la medida, ha recordado Inés Rey, es contener los precios de alquiler y que la "gente pueda desarrollar aquí su vida", accediendo a la vivienda.