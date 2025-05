El Concello de Santiago prevé formalizar la próxima semana la solicitud de zona tensionada

El Concello de Santiago espera presentar formalmente "nos próximos días" la solicitud a la Xunta de Galicia para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Antes de remitirla al Ejecutivo gallego, la petición tiene que ser aprobada por la junta local de gobierno.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha explicado este jueves que el Concello ultima los detalles para presentar la petición al Gobierno gallego, que "idealmente" será "a semana que ven". En declaraciones a los medios antes de la celebración de la segunda reunión de la mesa sectorial de vivienda, Lestegás ha detallado que tienen "toda a documentación lista, a memoria xustificativa preparada en vistas a pechar algunha cousa que poida saír hoxe, a diagnose feita, as respostas ás alegacións e o proxecto do plan de medidas correctoras específicas".

El titular de Urbanismo ha recordado las medidas correctoras que se llevarán a cabo, adelantadas a inicios de mayo. Por una parte, se optimizará el actual parque residencial, con la imposición de un gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente o con la participación en el programa autonómico de movilización de viviendas en alquiler. Además, seguirán actuando sobre las viviendas de uso turístico (VUT).

Otro de los objetivos es ampliar la oferta de vivienda a precios razonables. Para ello, contemplan la creación de una sociedad urbanística pública, la construcción y rehabilitación de pisos municipales o la incorporación de reservas de vivienda protegida en el centro urbano.

Lestegás ha destacado que la declaración de zona tensionada servirá para "conter a escalada do prezo do alugueiro e tamén para acceder a fondos estatais específicos para políticas de vivenda".

Rehabilitación de viviendas

Preguntado por los medios por su opinión acerca de las políticas de la Xunta, que dará dinero para que se rehabiliten las viviendas para ponerlas en alquiler, Lestegás ha asegurado que todas las medidas "poden ser complementarias", ya "no hai unha única ferramenta para abordar o problema da vivenda".

En este sentido, ha puntualizado que los concellos tienen sus competencias en materia urbanística por eso todo el tema de rehabilitación y conservación son sus competencias. No obstante, otras administraciones "poden e deben exercer as súas para abordar o problema desde as súas perspectivas".