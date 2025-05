La Xunta recuerda que los alquileres sociales de Xuxán en A Coruña tienen un precio tasado

Los problemas relativos a la financiación de las viviendas de alquiler social proyectadas para 224 familias coruñesas en Xuxán continúan sin solución. Este viernes, la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, quiso puntualizar que "todas as vivendas protexidas teñen un prezo tasado de alugueiro", en el caso de estas viviendas de 4,85 euros por metro cuadrado, por lo que desmiente las alegaciones de que se esté "duplicando" el importe del alquiler.

Carlos Luján - Europa Press Vivienda señala a la gestora como responsable de los cambios de condiciones en Xuxán, en A Coruña

En declaraciones ante los medios de comunicación, Allegue aseguró que el proceso por el cual la gestora Galivivienda se hizo con las parcelas en Xuxán fue "totalmente transparente e con todas as garantías".

Respecto a las subvenciones, la conselleira explicó que la Xunta de Galicia ya tiene comprometidos los fondos europeos MRR para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler. Además del Gobierno gallego, a estos también optaron el Concello de A Coruña o promotores y cooperativistas, entre ellos, Galivivienda. Concretamente, esta gestora obtuvo 10 millones de euros "que non foron aínda transferidos á cooperativa, toda vez que as obras non comezaron".

El retraso en las obras se debe, según Allegue, a que "a pesar de que teñan licencia municipal e de que teñan as empresas construtoras para iniciar a súa construción, non teñen formalizado o préstamo ICO". Contrario a la versión del Ministerio de Vivienda, que señala a la gestora como responsable de los cambios de condiciones en Xuxán, la Xunta mantiene que el problema se encuentra en que Galivivienda no ha tenido acceso a los préstamos del ICO. La respuesta que sí ha obtenido la gestora es con una reducción de 36 a 10 años para la aportación de la garantía crediticia.

"A Xunta de Galicia baixo ningún concepto vai permitir que esas garantías crediticias do ICO desvirtúen o importe dos alugueiros asequibles", añadió la titular de Vivenda.

El próximo miércoles, el ICO y los cooperativistas mantendrán una reunión que la conselleira espera que sea "a solución". Ante una futura reunión con el Ministerio y la consellería, además del ICO, Allegue también citó la presencia de los propios cooperativistas.

Preguntada por las auditorías a Galivivienda que piden los cooperativistas, Allegue declara que "imos esperar a ver que ocurre o mércores e se as condicións do ICO son mudadas".