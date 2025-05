Los cooperativistas de Xuxán, en A Coruña, reclaman ayuda institucional para poder tener un alquiler social

Un total de 224 familias se están viendo afectadas por los problemas en la financiación de las viviendas de alquiler social del barrio coruñés de Xuxán. Luis Allegue, portavoz de los cooperativistas afectados, expresó hoy su preocupación por los cambios en las condiciones del crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Lo que buscamos entre todos es conseguir un único objetivo: poder tener nuestra vivienda a un precio de alquiler social. Solo queremos eso", expresó. Este martes, los cooperativistas mantuvieron una reunión con la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García Porto.

Quincemil La Xunta pide ayuda al Gobierno para resolver la financiación de 224 viviendas en Xuxán

En el encuentro, celebrado en San Caetano, los cooperativistas de Galivivienda reclamaron ayuda institucional para poner fin a esta situación. Allegue explicó que "cuando entramos en la cooperativa vimos que había apoyo institucional y confiamos ciegamente en un alquiler social. Al final nos encontramos un escenario que se aleja mucho de esto".

Según explicaron los cooperativistas en los últimos días, originalmente habían firmado un contrato con un alquiler mensual de 500 euros, pero la gestora ha introducido una nueva exigencia de 475 euros adicionales al mes durante 10 años, lo que eleva el desembolso a cifras inasumibles para muchas de las familias implicadas.

Por eso, piden que la Xunta de Galicia y el Gobierno central se reúnan para intentar conseguir una financiación "que pueda llevar a cabo este modelo, que puede ser pionero". El próximo día 20 de mayo está prevista una reunión con la gestora, el Gobierno gallego y el Gobierno central. "Entiendo que la idea es aunar fuerzas y conseguir que el ICO proporcione la financiación que necesitamos aparte de las ayudas europeas que se supone que vamos a tener", añadió el representante de los cooperativistas.

La Xunta exige al Ministerio una solución

Por su parte, la conselleira denunció que "o Ministerio debe unha explicación e non temos ningunha resposta", en relación a los cambios en el acceso a los préstamos ICO dependientes del Estado, y añadió que "o compromiso deste Executivo cos afectados é firme e cooperaremos e colaboraremos en todo canto estea nas nosas mans".

En lo relativo al ICO, la titular de Vivenda puso el foco en la necesidad de modificar las condiciones de financiación para la construcción de viviendas para alquiler.

Además, confirmó que la Xunta enviará este martes otra carta a la ministra reiterando la convocatoria de una reunión y solicitando información detallada sobre las operaciones llevadas adelante hasta el momento a través de los préstamos ICO. "Galicia non obtivo nin un só euro deste programa que conta con fondos europeos, 4.000 millóns de euros Next Generation, e outros 2.000 millóns máis de fondos estatais, para a construción de vivenda pública, e dos que queremos ter as contas claras", denunció la conselleira.

Allegue aseguró que Vivenda ha recibido quejas de otras cooperativas que se encuentran en una situación similar a Galivivienda.

La conselleira confía en la "recapacitación do ICO nas próximas xuntanzas" para encontrar una salida. Desde el Ministerio y el Concello de A Coruña niegan que hubiera un cambio en las condiciones del ICO. El pasado jueves, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, afirmó durante el pleno que "el quid de la cuestión no está en el ICO, sino en los diez millones de euros de fondos europeos que el Estado otorgó a Galivivienda y que se van a perder por una mala gestión. La cooperativa lleva un año sin pagar la tasa ni el aval. Hay una gestora que está ocultando a los cooperativistas que van a perder esa ayuda", antes de añadir que "la Xunta —propietaria del suelo— debe garantizar que las 224 familias afectadas puedan acceder a esos pisos".

La titular de Vivenda defiende al respecto que "desde a Xunta concursamos un solo a precio case regalado porque o obxectivo é construir vivenda protexida. A financiación que nos foi outorgada por parte da Unión Europea foi tramitada, foi executada e comprometimos o 100% dos fondos do programa 6. Parte desa subvención a obtiveron non só os cooperativistas, senón o Concello, que está a construir unha promoción en Xuxán. Falta a terceira pata, que é a financiación do ICO, que recordo que foi comprometida con ese convenio entre o Ministerio e o ICO".

"A Xunta de Galicia, fai e fará todo o posible para que estas cooperativas en reximen de alugueiro de alugueiros salgan adiante", declaró.