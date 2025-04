Debate Estado Galicia: La Xunta anuncia una nueva línea de ayudas para rehabilitar vivienda para alquilar

La crisis de la vivienda ha estado presente esta mañana en la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) que está teniendo lugar en el Parlamento. El mandatario gallego acaba de anunciar la creación de una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de inmuebles que se pongan en alquiler.

Aunque todavía no ha desvelado todos los detalles de estas subvenciones, sí ha afirmado que las ayudas medias serán de 12.000 euros, ampliables cuando se alquile a gente joven o a familias con niños. Además, los contratos deberán tener una duración mínima de 5 años.

En palabras de Rueda, el objetivo de estas ayudas es "renovar e asegurar inmobles baleiros que sairán ao mercado, animando aos propietarios dándolles seguridade e para deixar e amenazalos e culpabilizalos".

El apoyo a propietarios y construcción de viviendas, las soluciones de la Xunta a la crisis

En esta línea, el presidente ha defendido que la salida a la crisis de la vivienda está en apoyar a los propietarios de pisos e inmuebles

Rueda también puso el foco en la construcción de vivienda, alegando que "a resposta ten que ser incrementar o número de viviendas dispoñibles e construilas ou facilitar a construción". El mandatario destacó las cifras del parque de vivienda, que tiene como objetivo la creación de 8.000, 2.000 de las cuales ya están en marcha, así como otras actuaciones que ya se están realizando como la construcción de viviendas protegidas, facilitar la reconversión de bajos en viviendas sin cambios en el PXOM o las ya 3.000 solicitudes recibidas del Bono Emancípate.

Todo ello para tener una "Galicia que sexa fogar para todos independentemente dos ingresos".

Críticas a la limitación de los precios de alquiler

Aunque no niega que "a situación é evidentemente mala en todas partes", Alfonso Rueda defiende que la solución no pasa por limitar los precios del alquiler.

Aludiendo a la polémica entre Xunta y el Concello de A Coruña —que ha enviado una solicitud de declaración de zona tensionada no admitida por el Gobierno gallego por una supuesta falta de documentación que la administración local niega—, Rueda critica este tipo de soluciones.

"É reduccionista e desacertado culpar da situación á codicia dos caseiros e as viviendas de uso turístico. A Xunta tramitará as medidas de zonas tensionadas ou de control dos prezos se se cumplen as condicións e están ben feitas da maneira máis axil posible", aseguró, antes de añadir que actuaciones como está ya se han implementado en ciudades como Barcelona "onde se reduciron nun 18% os contratos de aluguer. Nos Países Baixos baixou un 38%. Alá dos que queiran crer nesta figura e non facer nada máis. A solución non pasa por persistir en medidas que fracasaron".