Inés Rey acusa a la Xunta de "torpedear" la solicitud de A Coruña como zona tensionada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha acusado este martes a la Xunta de Galicia de "torpedear" la solicitud que le remitió el Ayuntamiento este mes de abril para que declare todo el municipio como zona de mercado residencial tensionado, una medida con la que prevé hacer frente al aumento de los precios de alquiler y a la dificultad para acceder a la vivienda.

Andrea Botana Se retrasa la tramitación de A Coruña como zona de vivienda tensionada por errores en la solicitud

Rey ha atacado al PP y a la Xunta por su "voluntad absoluta e inequívoca" de "torpedear" las políticas de vivienda que se hagan desde los ayuntamientos (pese a carecer de competencias) "y concretamente desde el de A Coruña". La regidora atribuye a "cuestiones ideológicas" la obstaculización de medidas municipales en materia de vivienda.

La Xunta ha informado al Concello de que la solicitud que le envió está "incompleta", por lo que le ha pedido que subsane varios puntos en la documentación y añada medidas y concreciones. Entre otras cuestiones, apunta que hay "memorias sin firmar, cifras del parque público incorrectas o ausencia de un calendario de implantación de medidas".

"A la Xunta no le preocupa el problema de la vivienda, no le preocupa la ciudad de A Coruña. Seguirá torpedeando las políticas de vivienda... Falta de lealtad institucional y falta de compromiso de los ciudadanos a la hora de solucionar un problema que debería estar al margen de la contienda política y de luchas partidistas. La Xunta no está en política de vivienda y ni se la espera", recalcó Inés Rey.

"Sin notificación oficial"

La alcaldesa aseguró que su Gobierno aún no ha sido notificado "oficialmente" de las deficiencias que ha advertido en la documentación municipal, por lo que no adelantó cuál será el próximo paso del Concello ni si este realizará las subsanaciones. Fuentes de la Xunta señalan que el requerimiento sí fue enviado a Urbanismo ayer lunes por la mañana.

"A la Xunta no le preocupa el problema de la vivienda, no le preocupa la ciudad de A Coruña y seguirá torpedeando las políticas de vivienda" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

Rey, molesta por "la falta de respeto institucional" del Gobierno gallego, recordó que las familias coruñesas destinan "más del 30%" al pago de la vivienda en compra o arrendamiento: "La situación está muy complicada para comprar y prácticamente imposible para alquilar".

A comienzos de este mes, Rey y el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, informaron de la aprobación de la solicitud a la Xunta para la declaración de zona residencial tensionada. Apuntaron que los informes municipales revelaban que los requisitos para pedir esta declaración, según la ley de vivienda, afectan a un 50% de los distritos de la ciudad y a un 70% de la secciones fiscales, aunque no avanzaron aspectos como los que ahora le reclama la Consellería de Vivenda, como enumerar los efectos de zona de mercado residencial tensionado y hacer una estimación económica de la disminución del importe de las rentas que supondría la declaración.

Parte del sector inmobiliario de A Coruña no está de acuerdo con la medida impulsada por el Gobierno local, al considerar que no tendrá como consecuencia el aumento de la oferta de alquiler.

La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña y la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) son segmentos que apuestan más por bonificar a los concellos, agilizar la recuperación y rehabilitación de viviendas y crear más pisos públicos.