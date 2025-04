Inés Rey insta a la Xunta a tramitar pronto la solicitud de A Coruña como zona tensionada

Este lunes, A Coruña ha enviado a la Xunta de Galicia la solicitud para su declaración como zona de mercado residencial tensionado, siendo la primera ciudad gallega en hacerlo. Ahora, el Gobierno autonómico tiene un plazo de seis meses para dar respuesta, un periodo que la alcaldesa, Inés Rey, espera que no se agote. "Agardamos que o faga á maior brevidade", declaró esta misma mañana.

La preocupación por la situación actual llevó el pasado sábado a cientos de personas a manifestarse en la ciudad reclamando el derecho a la vivienda. Esta movilización, convocada en 40 ciudades de España, fue la muestra, en palabras de la alcaldesa, de "unha situación inxusta que é a principal preocupación dos cidadáns, que agardan das administracións unha resposta".

En este sentido, recordó que el Concello no tiene competencias directas en materia de vivienda, pero que sí está tomando medidas como otorgar licencias, promover vivienda social o la ya mencionada solicitud de zona tensionada, enviada con un "informe moi detallado e moi fundamentado" tras aprobarse en la Xunta de Goberno Local.

Rey se hizo eco, además, de las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, relativas al derecho constitucional de la vivienda y que esta "no puede ser un bien objeto de especulación ni se puede expulsar a nadie de las ciudades por no tener acceso a la vivienda".

De todas formas, aunque mostró la disposición del gobierno municipal para las medidas que pueda adoptar Vivienda, la alcaldesa aseguró que no está previsto actuar sobre los pisos vacíos porque "pueden ser de un propietario que en su lógico derecho a la propiedad privada no quiera ni vender ni poner en alquiler. Esto no es un estado totalitario, es una medida que va a tratar de garantizar el acceso a la vivienda".

Por eso, puso en valor que exista "una política de vivienda pública por parte de quienes tienen las competencias, por ejemplo la Xunta de Galicia".