Santiago saca a subasta pública cuatro inmuebles en ruinas al no rehabilitarlos sus dueños

La junta del gobierno local de Santiago ha acordado este lunes la venta forzosa a través de la puja pública de los cuatro inmuebles incluidos en el Registro Municipal de Solares al no asumir los propietarios su rehabilitación.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, los cuatro inmuebles están catalogados con el nivel 4 del Plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad histórica. Se trata del inmueble situado en el número 23 de San Roque, 23; Espírito Santo, 33; Loureiros, 14; y Praciña das Penas, 5. Los tres últimos, declarados en situación de ruina desde 2010, pertenecen a la misma comunidad de herederos, que presentó recursos contra los procedimientos, siendo desestimados.

La puja pública saldrá por lotes, siendo cada inmueble un lote. Para el primero, el de Praciña das Penas, el precio de salida será de 145.237 euros; el de la rúa dos Loureiros será de 101.746 euros; el de San Roque, 103.699 euros; y el de Espírito Santo, 69.639 euros.

Según ha precisado Lestegás, es la primera vez que en Santiago de Compostela se realiza una puja pública de inmuebles inscritos en el registro de Solares, por lo que han tenido que "configurar dende cero todo o procedemento de venta forzosa", algo que, ha reconocido, "ten unha dificultade engadida".

En la puja podrán participar todas las personas que cumplan, entre otros requisitos, que tengan la capacidad de contratar, mientras que no podrán ser personas que hayan sido objeto de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.

Además, ha expuesto que las ofertas se presentarán por medios electrónicos durante un plazo de 20 días naturales que se contarán desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio.

Una oferta por lote

El edil ha señalado que el órgano de contratación del Concello solicitará la oferta "máis vantaxosa" y ha afirmado que el licitador podrá concurrir a varios lotes, presentando una oferta para cada uno, pero solo podrá adjudicarse un lote por adjudicatario, siempre que existan varios licitadores al mismo lote.

"Non nos interesa que unha única persoa ou entidade se faga con todos os edificios do Rexistro do Soares pero tampouco se desexa que quede deserto ningún", ha apuntado Lestegás.

Para evitar que se produzcan demoras en el deber de cumplimiento de rehabilitación, los licitadores deberán depositar una garantía del 10% del importe de cada lote al que concurren. De no resultar adjudicatarios, se le devolverá la fianza, mientras que a los que lo logren, se les devolverá al cabo de un año de la toma de posesión del predio.

Además, deberán abonar el importe total en un plazo máximo de un mes desde la notificación de la adjudicación por el Concello y estarán obligados a pedir licencia de rehabilitación en el plazo máximo de tres meses. También tendrán que iniciar la rehabilitación en el plazo de un año desde la toma de posesión y llevar a cabo la rehabilitación y obtener licencia de primera ocupación en el plazo máximo de dos años.

La diferencia que pueda existir entre el valor de salida de la puja pública y el precio de adjudicación se integrará en el patrimonio municipal del suelo.

En el caso de que alguna de las pujas quede desierta, saldrá de nuevo por un segundo precio y, de no encontrar licitador, el consistorio local podrá adquirirlo por ese segundo precio con destino a patrimonio municipal.

Rehabilitar el patrimonio

Lestegás ha recordado que el objetivo principal del Registro Municipal de Solares y de esta venta forzosa es la rehabilitación del patrimonio inmobiliario que ya existe. "Esta actuación enmárcase na estratexia deste goberno de fomentar o aproveitamento e a utilización do que xa existe", ha destacado.

"A través desta venda forzosa substituiranse os propietarios de catro inmobles catalogados da cidade histórica, que están en situación de ruína, porque os seus actuais propietarios incumpriron o seu deber legal de rehabilitación e uso. Aínda que o procedemento sexa longo, o registro é unha ferramenta útil para mobilizar o patrimonio desaproveitado e para ampliar a oferta de vivenda no centro da cidade", ha resaltado.

Cuestionado sobre si contemplan incluir más inmuebles en este Registro, Lestegás ha apuntado que hasta el momento han priorizado completar este procedimiento que, ha añadido, se encuentra en la parte final. A partir de ahí, ha señalado, se podrán incluir otros.