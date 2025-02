La parcela del Peleteiro, en Santiago, contará con 160 viviendas y 400 plazas de aparcamiento

La modificación del planeamiento urbanístico de la antigua parcela del Colegio Peleteiro, en el Ensanche de Santiago, para la que el Gobierno local de Santiago ha llegado a un acuerdo con la Sareb, contempla unos 16.000 metros cuadrados para uso residencial, 400 plazas de aparcamiento y comercio en la planta baja.

Concello de Santiago Raxoi deniega a la Sareb la licencia para el proyecto en la parcela del Peleteiro, en Santiago

Así lo han detallado este jueves en rueda de prensa la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, reivindicando la posibilidad de contar con "unha cantidade importante de vivenda protexida no solo urbano no centro da cidade". Tal y como avanzó este miércoles Lestegás, se reservará, al menos, el 45% del inmueble para este tipo de vivienda.

Sanmartín ha recordado que hace año y medio ambos mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tratar de "desatascar" el desarrollo de la parcela de Peleteiro. De ahí, "saíu un compromiso" en el que tanto el Gobierno como el Concello tenían "intereses comúns", ha señalado.

Sanmartín ha explicado que tras meses de trabajo técnico entre el consistorio local y la Sareb, se ha llegado a esta propuesta. En concreto, se reduce el uso comercial para incorporar más uso residencial, se mantienen los 900 metros de equipamiento comunitario pensado para un centro de día, 1.300 metros de espacio público y un mínimo de 400 plazas de aparcamiento.

Vivienda protegida

"Ter a oportunidade de facer vivenda protexida, é un elemento que queremos destacar, que exista coincidencia entre a Sareb, a propiedade, e o Concello, é unha das cuestións que máis nos interesa. É unha magnífica noticia para o conxunto dos veciños de Santiago e agardamos que haxa altura de miras", ha manifestado Sanmartín. Esta propuesta se someterá el próximo lunes a la Comisión informativa previa al pleno del próximo jueves para la consideración de los diferentes grupos municipales.

Por su parte, Iago Lestegás ha comparado este planeamiento con la redacción que está en vigor y que proponía que los usos mayoritarios fuesen comercio, ocio, restauración y hotelero. La nueva ordenación, ha especificado, prevé 19.000 metros cuadrados construidos con usos comerciales, ocio y restauración -sin pubs y discotecas-, oficinas de primera categoría y terciario equipamiento -plantas bajas-.

Mientras, en las plantas altas el uso mayoritario será el residencial. Según el edil de Urbanismo, se ha tratado de reproducir la ordenanza 1 que se aplica en la zona del Ensanche: comercio de proximidad en planta baja y vivienda en plantas superiores.

También ha reivindicado que se haya logrado introducir una reserva "moi significativa" de vivienda protegida en el Ensanche y ha calificado como "moi positiva" esta solución para unos terrenos que "levan moitos anos sen uso" y que espera que "moi pronto se poida poñer en marcha".

Aunque ha apuntado que por el momento no se establecen superficies para cada uso, sino qué uso se puede implantar en cada posición, ha estimado que habrá unas 160 viviendas de las cuales al menos el 45% tendrá que ser vivienda protegida.

Pleno del próximo 27

A preguntas de los medios sobre la posición del resto de grupos municipales sobre este tema, la alcaldesa ha asegurado que "non cabe agardar" otra cosa que "unanimidade".

Para Sanmartín, una vez alcanzada esta propuesta, no se deben dejar pasar por la puerta "oportunidades que pasan nun momento" y que, en su opinión, "son magníficas para Santiago".

En todo caso, ha recordado que irá a Comisión el lunes y hasta el jueves "hai moito tempo para falar", aunque ha asegurado que el concejal responsable contactará con todos los representantes de todos los grupos.

"Non se me ocorre pensar que, por responsabilidade, no momento en que nos atopamos, tendo un acordo coa Sareb cunha proposta que responde ás necesidades de Santiago y tamén co que vimos falando con todo o tecido asociativo e veciñal que está a favor de que esta proposta se leve adiante, non me cabe esperar outra idea de que haxa unanimidad ao respecto", ha aseverado la alcaldesa.