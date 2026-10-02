Cluergal, la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia confían en un progresivo desbloqueo del sector tras la decisión del TSXG sobre el parque Bustelo. Cedida

El sector eólico de Galicia confía en un progresivo desbloqueo tras la decisión del TSXG sobre el parque Bustelo

El sector eólico gallego confía en que comience un desbloqueo progresivo de los proyectos actualmente paralizados después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya aplicado la doctrina del Tribunal Supremo y rechazado el recurso contra las autorizaciones del parque eólico Bustelo.

La decisión centró este viernes la apertura de la XIII Jornada Eólica Wind Galicia 2026, celebrada en la Cidade da Cultura dentro del foro Energy Days. Tanto el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) como la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) valoraron la resolución como un paso relevante para el sector.

El secretario de Cluergal, Nonito Aneiros, considera que, ante la posibilidad de que aumente la actividad, será necesario reforzar la capacidad de las empresas para asumir nuevos encargos. "Ahora es muy importante tratar de mejorar las capacidades y poder atender los pedidos y todo el trabajo que se va a desarrollar", señaló.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó la resolución de "muy esperada" y sostuvo que aporta seguridad a las inversiones. Según los datos expuestos por la conselleira, Galicia tiene actualmente 142 parques autorizados, con 3.149 MW de potencia, que todavía no están operativos. De ellos, 93 proyectos, que suman 2.507 MW, están afectados por recursos judiciales.

Un nuevo plan eólico

Lorenzana anunció además que el documento inicial del nuevo plan sectorial eólico de Galicia estará preparado entre finales de este año y principios de 2027 para someterlo a información pública y continuar posteriormente con su tramitación ambiental.

La conselleira situó también entre los principales obstáculos para el desarrollo energético el estado de la red de transporte eléctrico española, una situación que llegó a calificar de "emergencia nacional". A su juicio, aumentar la capacidad de generación no será suficiente si no existen redes adecuadas para llevar esa electricidad hasta hogares e industrias.

Desde la Asociación Eólica de Galicia llaman, en cualquier caso, a no esperar una reactivación inmediata. Su presidente, Manel Pazo, advirtió de que levantar las suspensiones y resolver los procedimientos judiciales pendientes "va a llevar su tiempo".

La jornada se celebró dentro de los Energy Days, que reunieron en Santiago a representantes de empresas, administraciones, centros tecnológicos y profesionales del sector energético, con más de 600 personas inscritas y más de un centenar de ponentes.