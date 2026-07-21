El Gobierno inicia la inhabilitación de la comercializadora energética que impulsa la Xunta

El Gobierno central ha iniciado el procedimiento de extinción de la habilitación de comercialización de energía de Recursos de Galicia (RDG) Comercializadora Galega de Enerxía, una sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%.

La Subdirección General de Energía Eléctrica publicó este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de julio. En el documento figuran más veintena de empresas contra las que se inicia este procedimiento de inhabilitación que no han adquirido energía en el mercado de producción en el plazo de seis meses.

El Ejecutivo central fija varias medidas contra estas compañías, entre ellas suspender el derecho de estas empresas a tener acceso a las bases de datos de puntos de suministro e impedir que las empresas distribuidoras tramiten nuevas altas de clientes o cambios de comercializador.

Otra de las medidas que establece el Gobierno es impedir la obtención por parte de las empresas de la información relativa a cambios de comercializador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,así como ordenar la eliminación de las ofertas estas empresas.

Las compañías afectadas tienen un plazo de diez días a partir de la notificación para presentar alegaciones.

Alegaciones de RDG

Fuentes de RDG han explicado a Europa Press que la comercializadora "está plenamente operativa en la actualidad". Así, avanza que presentará alegaciones, ya que considera que procede archivar el expediente abierto "por diversos motivos", "fundamentalmente relacionados con la irretroactividad y la desproporcionalidad".

"Con independencia de todo, el objetivo final, que es el de lograr precios competitivos y estables, lo cumpliremos", afirma Recursos de Galicia.

Precisamente, el Gobierno gallego informó tras el Consello da Xunta del pasado lunes de que RDG realizará una ampliación de capital con el objetivo de pasar de los 43,6 millones de euros actuales a entre 100,6 y 150,9 millones.

Todo ello después de que, el pasado mes de febrero de 2026, Recursos de Galicia comprase su primer parque eólico, el de Mondigo (entre los municipios de Barreiros, Ribadeo y Trabada), en una operación de 75 millones. Familias y empresas del entorno tendrán descuentos en la luz.