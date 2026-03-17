La industria minera de Galicia se debate en Santiago: "No somos destructores, somos colaboradores"

El Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela acogió esta mañana la jornada "De Galicia a Europa: marco normativo y tramitación administrativa para una minería estratégica" organizada por la Cámara Mineira de Galicia (CMG) junto con la Asociación Española de Minería Metálica (AMINER) en la que se exploró el marco normativo y administrativo de la minería, el escenario estratégico que tiene Galicia en esta industria, y que se está convirtiendo en el nuevo reto industrial y energético de Europa, como los proyectos minerales que se pueden convertir en realidades durante los próximos años. De igual modo, AMINER presentó su memoria socioeconómica.

La bienvenida al evento fue presentada por Cecilia Trancón, presidenta de la COMG, quien comenzó su intervención afirmando que "el potencial minero de Galicia es muy significativo" donde la comunidad cuenta con "minerales críticos y estratégicos clave para Europa", como el cobre, el litio o el estaño. Así, tal y como explicaba la Trancón, Galicia es la cuarta comunidad autónoma en producción minera de España, "prácticamente empatada con la segunda y la tercera comunidad".

La presidenta destaca que en los últimos años desde la Cámara han alcanzado "una convicción firme": "la minería no es solo extracción, es industria, es empleo de calidad ligado al territorio, es generación de valor que permanece, es conocimiento y capacidad tecnológica". Una industria en donde Galicia también se traslada a un "compromiso con la tierra" ligada a una "responsabilidad para desarrollar las actividades con los más altos estándares" respetando el medio ambiente, "con pleno cumplimiento normativo y transparencia" y con un "diálogo permanente" con las comunidades.

La presidenta de la COMG también señaló en su intervención que esta jornada tenía "un significado muy especial" pues se presentaba en Galicia a MINER, "un paso importante" para Galicia para mantener "una relación estable". Una colaboración que aportará "un valor muy importante", dando una voz "más coordinada, técnica y sólida" para una minería metálica "moderna, competitiva y alineada con las necesidades de este país y de Europa".

"No somos destructores, somos colaboradores"

La jornada continuó con la mesa redonda "Tramitación eficiente para una minería competitiva y estratégica" que contó con una mirada territorial, nacional e internacional. Desde el punto de vista gallego, contó con la participación de Julio César Valle, Secretario y Asesor Jurídico de la COMG; de Antonio García, del Departamento Legal de Aminer, que compartió su punto de vista nacional; y el contexto internacional fue dado por Pablo Egerique, Abogado Counsel del departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente en Garrigues. El encuentro estuvo conducido por Alberto Novoa, presidente de ALIGAL y de la Federación de Áridos Española, así como miembro de la Cámara Minera de Galicia.

Mesa redonda "Tramitación eficiente para una minería competitiva y estratégica" Quincemil

Dividida en varios bloques, el primer debate tornó alrededor de la competitividad del sector, donde es "imprescindible" la coordinación administrativa entre departamentos, según Julio César Valle. Así, ejemplificó cómo comunidades como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana integraron en la concejalía de Medio Ambiente la minería, "puede ser una buena iniciativa para mejorar esa coordinación entre dos departamentos tan llamados a entenderse".

"La predictibilidad es fundamental", aseguraba Antonio García. "Los proyectos mineros metálicos tienen una tramitación muy larga, aunque tengamos honrosas excepciones" explicaba, "si, cuando culmina el proceso después de años, ese proyecto se frustra, lo único que conseguimos es lanzar un mensaje negativo al mercado internacional".

Para Pablo Egerique "los plazos, la simplificación y la coordinación", desde un punto de vista inversor o promotor, inciden de "manera esencial" en la viabilidad del proyecto.

La mesa continuó analizando el escenario gallego, y las aportaciones que puede hacer al resto de España. Para César Valle, "en Galicia, a la actividad minera no se le exige licencias" siendo la única comunidad autónoma "que puede presumir de eso". Gracias en parte a la Ley del Suelo que "no ha supuesto que hordas máquinas hayan salido a depredar los montes" sino que ha supuesto "una legalización masiva" en el terreno urbanístico del sector minero, "es un referente a nivel español".

También destacó el "otro gran motivo de orgullo de la minería gallega": una ley de minas propia, que solo la tienen Galicia y la comunidad balear.

El debate continuó con la eficiencia administrativa para asegurar la competitividad del sector. "Esto no va de leyes, va de personas", simplificaron en la mesa redonda. Así, se debatió sobre un movimiento ecologista "negacionista" en el que Julio César Valle exigió poner "coto al excesivo poder" que se les ha dado a esas asociaciones. Aclaró que "el sector minero se entiende fenomenal y es colaborador asiduo de las asociaciones que investigan hábitats", "no somos destructores, somos colaboradores", sentenció.

En relación a la situación de España en el sector minero, el informe de febrero de 2026 del Instituto Fraser, "refuerza su posición como país de elevado potencial minero". España es "un país atractivo desde el punto de vista del recurso" aunque también existen "problemas y desciende en aspectos relacionados con el índice de percepción de políticas". Por otro lado, los ponentes en lo referido a nivel europeo ven que se "ha reaccionado tarde" con una falta de materialización "más clara".

"Posicionar a Galicia como región estratégica clave"

La jornada continuó con la celebración de una segunda mesa redonda "Contexto administrativo regional" que contó con la colaboración de Pablo Fernández, Director General de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, y de Jesús Portillo, de la Dirección General de Minas en la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

Mesa redonda "Contexto administrativo y regional" Quincemil

Este segundo encuentro comenzó con la coordinación entre la normativa europea con la legislación española para impulsar proyectos estratégicos. Para Pablo Fernández se necesita el "compromiso de todas las administraciones" para establecer "políticas estratégicas".

Por su parte, Jesús Portillo comentó que es necesario fijar unos objetivos "referenciales" respecto a la autonomía estratégica europea en términos de extracción, procesado y reciclado; establecer un sistema de seguimiento y evaluación de riesgo para proteger la autonomía estratégica de Europa; y dar "un peso importante" a actividades como sustento del desarrollo futuro, prestando atención "al reciclaje y a la economía circular".

Otra de las cuestiones a debate ha sido el Plan de Acción por parte del gobierno español para la gestión sostenible de las materias primas minerales, con una inversión de 400 millones de euros.

"A falta de análisis detallado, diría que este tipo de iniciativas siempre son bien recibidas, y además coinciden con el gobierno gallego en defender la autonomía estratégica en efectos de minería y posicionar a Galicia como región estratégica clave", destacaba Pablo Fernández sobre el impacto de este plan en la comunidad gallega, aunque mencionó una "participación más activa" por parte de las comunidades autónomas a este plan.

Así, el Director General detalló que un informe reciente del Consello de la Xunta, en colaboración con la USC y el Colegio de Geólogos, sobre las materias primas críticas, detalla un valor económico estimado de entre "25.000 y 45.000 millones de euros".

"La minería actual no tiene nada que ver con la minería pasada", comentaba Jesús Portillo sobre el pensamiento de que "la minería está demonizada por malas praxis pasadas". Portillo destacó que "los espacios degradados quedan en una situación mucho mejor de la que estaban originariamente" y que la sociedad perciba "la minería como lo que es: esencial para el desarrollo".

De igual modo, se debatió sobre la comunicación de iniciativas. "Cualquier comunicación y formación en un proyecto es esencial para su correcta implantación", explicaba Pablo Fernández, "si queremos posicionarnos como sector estratégico, tenemos que ser transparentes y comunicar cualquier iniciativa". Equiparó la falta de comunicación con el "oscurantismo".

Memoria socioeconómica anual de AMINER

Enrique Delgado, presidente de AMINER, avanzó la memoria socioeconómica anual de la asociación que agrupa actualmente a más de 90 empresas y personas auxiliares del sector, "lo que nos convierte en el principal referente de la minería metálica".

Un ritmo de asociados que continúa "creciendo", con una veintena a lo largo del año pasado. Precisamente las últimas incorporaciones fue la gallega Cobre San Rafael, que opera en el proyecto de la mina de Touro.

Presentación de la memoria anual de AMINER Quincemil

Según los datos de la memoria socioeconómica, la minería metálica generó el pasado ejercicio un valor añadido bruto de casi 1.100 millones de euros. Las empresas asociadas a AMINER crearon más de 13.000 empleos, de los cuales 3.150 fueron directos, y contribuyeron a las "arcas públicas" con casi 208 millones de euros en impuestos.

Además de este impacto económico, el sector de la minería invirtió en torno a 2 millones de euros en actuaciones de "responsabilidad social" en los municipios en los que se encuentra.

En cuanto a la minería gallega, el sector sostiene actualmente cerca de 3.500 empleos directos, un 12% del empleo minero "de todas las partes". "Lo relevante es dónde se generan estos empleos: en el rural, en comarcas del interior, en zonas que llevan décadas enfrentándose al reto demográfico", señaló Delgado.

Así, señaló que Galicia "tiene proyectos que pueden transformar comarcas enteras del interior", destacando la mina de litio de Doade o la mina de Touro por parte de Cobre San Rafael.

Por otro lado, Fernando Arauz de Robles, comisario de la Mining and Minerals Hall que este año se celebrará en octubre Sevilla y en la que Galicia también estará presente, contó las novedades, la organización, la zona expositiva y el congreso científico de este evento.

Se trata de un encuentro "consolidado" en la minería europea y que espera superar los 7.000 metros cuadrados de exposición, con más de 300 empresas participantes y una asistencia de más de 15.000 personas. Arauz de Robles expresó que le gustaría contar con "un importante número" de empresas y representantes de la administración gallega.

El congreso contará con expertos para abordar distintos temas desde una visión global; se tratará la financiación de proyectos de desarrollo del talento, la modelización de las operaciones, la digitalización, el I+D+i y la transición energética del sector "como elementos clave" para una industria "más eficiente y sostenible".

La mitad del empleo minero de Galicia está en Ourense

Finalmente, aunque estaba previsto que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fuera la encargada de realizar el cierre institucional, por un problema de última hora no pudo acudir. El Director General de Planificación Energética y Minas de la Xunta, Pablo Fernández, fue el encargado de realizar este papel, recogiendo los datos anteriormente citados por Enrique Delgado en cuanto a la industria minera en Galicia.

Así, Galicia presume de ser la cuarta comunidad autónoma en valor de producción, con casi 3.600 trabajadores. Fernández destacó que la mitad del empleo minero en Galicia está en las "provincias del interior", sobre todo en Ourense, en torno a los 1.7000 trabajadores.

"Hablar hoy no es hablar de una minería del pasado, queremos mirar hacia el futuro", sostuvo, donde la "innovación, la tecnología, la sostenibilidad" están presentes con "una actividad industrial plenamente integrada en las cadenas de valor europeas".