Arteixo (A Coruña) profundiza en los retos sostenibles del transporte: "Más allá del coche eléctrico"

Ponentes y autoridades de la Jornada de Transición Ecológica y Movilidad Sostenible de Arteixo, delante de autobuses eléctricos de Arriva. Quincemil

La sostenibilidad es un reto global, "el gran desafío del siglo XXI". Es un objetivo de todos (administraciones, empresas, ciudadanos) que da sentido al proceso de transición energética en el que la sociedad se ha embarcado para mejorar la gestión de sus grandes proyectos y la eficiencia en el consumo.

Desde distintos enfoques se ha abordado este jueves en el Centro Tecnológico de Arteixo (A Coruña) la I Jornada de Transición Ecológica y Movilidad Sostenible. El encuentro, organizado por la Asociación Española del Automóvil Ecológico y Galicia Media, ha permitido explicar, con información, propuestas y reflexiones, cómo los agentes sociales contribuyen a la implantación y desarrollo de proyectos sostenibles, especialmente en materia de transporte.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, presentó la jornada aludiendo al servicio de transporte con tres microbuses eléctricos que conectan parroquias con el centro urbano de un municipio con relevante peso industrial. Un ejemplo empleado más tarde en la intervención del representante de la compañía Arriva para profundizar en las infraestructuras necesarias para el desarrollo del transporte sostenible en Arteixo y, por extensión, en Galicia.

Vehículos eléctricos

"Tendemos a pensar que lo sostenible es tener un vehículo eléctrico y ahí termina todo. Hay mucho más detrás de su implantación", advirtió el director general de Arriva en Galicia, Alberto Dorado, quien abogó por "mejorar la movilidad en todos los sentidos, pensar en los usuarios y sus necesidades, no solo en coches eléctricos".

Tres líneas de bus de la compañía acuden actualmente, desde 2019, a varias parroquias arteixanas para movilizar a sus vecinos en vehículos eléctricos. En Galicia, que tiene el 20% de los núcleos de población del conjunto del país, Arriva mueve a más de tres millones de viajeros anuales, expuso Dorado.

Alberto Dorado, director general de Arriva en Galicia. Quincemil

Sus buses son el "elemento vertebrador" que iguala a un territorio de gran importancia poblacional e industrial. Dorado insistió en que el modelo eléctrico requiere además un cambio en la planificación de servicios, la instalación de cargadores y el mantenimiento del propio transporte. Su implantación, advirtió, "no es fácil y tiene una importante carga administrativa".

Ayudas al transporte sostenible

La Xunta, que regula las concesiones de transporte interurbano en Galicia, informó en la jornada sobre las ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y adaptados para personas con movilidad reducida por medio de José Ángel Abad Sánchez, jefe de área de eficiencia energética del Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Con el horizonte puesto en 2030, la estrategia de la Xunta apunta a que en la comunidad se reduzcan al 55% las emisiones de Co2 (al 60% en la actualidad) generadas por el transporte, y que el 58% del consumo final de energía se abastezca de fuentes renovables (del 47% hoy).

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, al comienzo de la jornada. Quincemil

Entre las líneas de actuación autonómicas que enfocan este fin están el fomento de la movilidad sostenible, la renovación del parque móvil y el apoyo a la implantación del coche eléctrico y de infraestructuras de recarga.

Para esto último, la Xunta promueve un plan de renovación de vehículos con fondos para particulares y empresas domiciliadas en Galicia que inviertan y compren vehículos eléctricos. Las ayudas, con una inversión total de 42.000 euros incluidos impuestos, abarcan un máximo de 2.000 y 3.000 euros según vehículo.

Comunidades energéticas

El CEO de Permae Ser, Rodrigo López Piquín, usó la ponencia Movilidad y Medio Ambiente para explicar el funcionamiento de las oficinas de transición comunitaria y las comunidades energéticas y su incidencia en la aplicación de un modelo de movilidad sostenible.

Su razón de ser no es otra que facilitar información útil sobre sostenibilidad, promover el acceso de empresas a ayudas energéticas y a herramientas de ahorro y facilitar la unión de vecinos o entidades interesadas en mejorar en eficiencia energética.

Rodrigo López Piquín, CEO de Permae Ser, explica qué es una comunidad energética. Quincemil

En Galicia hay ya ayuntamientos que apuestan por el modelo de comunidad energética, dijo López Piquín, no todas listas para recibir ya subvenciones. Algunas se han constituido para impulsar acciones como compartir el uso de vehículos eléctricos o de puntos de recarga eléctricos, o mejorar la movilidad en sus unidades territoriales.

Repsol y el combustible renovable

La ponencia Multi energía, a cargo de Ana Ramos López, gerente de optimización y experiencia en PDV (Punto de Venta) del Norte-Noroeste en Repsol, sirvió para poner de relieve la estrategia de descarbonización en el transporte que persigue la multinacional.

Ramos señaló que más de la mitad del almacenamiento de las estaciones de servicio de Repsol es combustible renovable, carburantes producidos a partir de materias primas 100% renovables. Su fabricación y consumo tienen como finalidad la reducción de la huella de carbono producto de las emisiones de Co2 a la atmósfera.

Foto de familia al final de la jornada en el Centro Tecnológico de Arteixo. Quincemil

La gerente de este departamento de la compañía destacó la política de "reutilización" y "economía circular", acuerdos con administraciones públicas y otras empresas de transporte en el ámbito de la sostenibilidad y la descarbonización, como Alsa o Vigo Bus, e iniciativas como el reciclaje de aceite llevado a cabo dentro del proyecto Mulleres Colleiteiras.

Más adelante, el responsable comercial de Eficiencia Energética de Repsol, Manuel Jurado, aportó información sobre el funcionamiento de los certificados de ahorro energético (CAE). Estos documentos dan cuenta del ahorro en consumo de energía final en diferentes sectores, entre ellos el transporte, y gracias a su aplicación se incentivan inversiones en eficiencia energética y se desarrollan proyectos de descarbonización.

Langosteira, 'hub' de descarbonización

La Autoridad Portuaria de A Coruña, representada por su jefe del Departamento de Sostenibilidad y Estrategia, Andrés Guerra, recordó que es pionera, desde 2015, en medir la huella de carbono que dejan sus actividades. La construcción del puerto exterior ha supuesto distintos efectos ambientales en el entorno, la fauna y la flora, también medidos por la entidad portuaria.

Guerra repasó además los principales planes industriales en el ámbito de punta Langosteira relacionados con la descarbonización e incluidos en la estrategia Coruña Green Port, parte de ellos de eólica marina, aunque pendientes aún de la asignación de espacios mediante concesión que el Estado aún no ha resuelto.

Ignis, Repsol e Inditex promueven algunas iniciativas que en distinta medida asentarán el puerto exterior "como un futuro hub de descarbonización" generador de "vectores energéticos como el amoníaco y el hidrógeno verdes".

Guerra también resaltó la importancia de Langosteira como puerto refugio de petroleros que en los últimos años han ocupado sus muelles para hacer frente a averías sufridas en el ejercicio de sus tráficos.