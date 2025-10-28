Comienzan la construcción de la planta de carbón vegetal de Dumbría (A Coruña)

La nueva planta de carbón vegetal ubicada en Dumbría ha iniciado ya su construcción. Obra de Xallas Electricidad y Alegaciones, S.A.U. (Xeal), las actuaciones han recibido luz verde tras ser aprobadas en el Consello da Xunta celebrado este mismo lunes, donde se tramitó su declaración como proyecto industrial estratégico (PIE). La previsión es que la fábrica esté terminada en junio del 2026.

Esta se ubicará junto a las instalaciones que ya tiene Xeal en la localidad coruñesa. Su instalación permitirá, según afirma la compañía, sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil utilizado como agente reductor en la producción de ferroaleaciones por carbón vegetal, contribuyendo así a una significativa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El presupuesto de la actuación asciende a 25 millones de euros, de los cuales 8,7 millones están financiados con los fondos Perte de descarbonización. La capacidad estimada de producción se sitúa entre las 11.000 y las 14.000 toneladas de carbón vegetal al año.

En un comunicado, Xeal resalta que esta fábrica se alinea con los objetivos climáticos establecidos por la Unión Europea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Agenda Energética de Galicia 2030.

La producción de carbón vegetal reducirá previsiblemente en hasta 50.000 toneladas los gases de efecto invernadero emitidos, permitiendo ahorrar 1,9 millones de euros en costes sociales por la reducción de emisiones.

La CEO de Xeal, María Couto, resaltó al respecto que "el inicio de las obras de la planta de carbón vegetal en Dumbría representa un hito clave en nuestra hoja de ruta hacia una industria más sostenible. Este proyecto no solo refuerza nuestro compromiso con la descarbonización, sino que también impulsa el desarrollo económico local y la innovación tecnológica en nuestras operaciones". Además de esta, la compañía cuenta con una central hidráulica reversible en Monte da Ruña y un proyecto de aleación de ferrosilicocromo en Cee.