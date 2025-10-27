Galicia declara como PIE la planta de carbón vegetal proyectada por Xeal en Dumbría (A Coruña)

La planta de fabricación de carbón vegetal impulsada por Xallas Electricidad y Alegaciones, S.A.U. (Xeal) en Dumbría ha sido declarada como Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) por parte de la Xunta de Galicia. El Consello da Xunta ha dado luz verde a esta declaración este lunes, tras su reunión semanal celebrada en Santiago de Compostela.

El proyecto de Xallas ya había recibido una primera aprobación como PIE en diciembre del 2024, mientras que el pasado 14 de julio, la Xunta volvía a someter a información pública el proyecto. Ahora, unos tres meses después, el proyecto de Dumbría se suma a la producción de metanol verde en Mugardos y la de manipulación y envasado de pescado en Rianxo con esta declaración, una vez completada la tramitación de esta figura.

Paralelamente, Galicia cuenta con 18 iniciativas aprobadas como PIE, entre las que están una planta de hidrógeno verde en Arteixo, un centro de procesamiento de datos en Curtis, una factoría de biometano también en Curtis, una planta de productos del mar congelados en A Pobra do Caramiñal o la ampliación de la fábrica de Urovesa en Valga. El importe total alcanza los 2,9 millones de euros y unos 4.600 puestos de trabajo.

La denominación como PIE supone un impulso a su implantación, ya que permite agilizar los plazos. Entre los requisitos necesarios —modificados para facilitar la instalación de industrias en Galicia— está el superar un importe de 2 millones de euros y la creación de, al menos, 25 empleos. La previsión de la Xunta de Galicia es que esta planta de Dumbría dé lugar a 30 puestos de trabajo entre directos e indirectos con una inversión de 21,6 millones de euros.

Las obras, tal y como anunció el presidente autonómico Alfonso Rueda, comenzarán el próximo mes de noviembre con la intención de que estén finalizadas antes de que termine el año 2027.

La construcción se ubicará junto a la planta de fabricación de ferrosiclio de Dumbría y contará con una nueva nave para el almacenamiento de madera, una planta de tronzado y cuatro secadores estáticos que funcionarán con un sistema de calentamiento de agua con calor residual de los hornos de las instalaciones anexas. Cuando la madera alcance los valores de humedad necesarios, pasará a uno de los 14 hornos de producción de carbón que crearán unas mil toneladas anuales. Posteriormente, el carbón se enfriará antes de su envío a silos de materias primas para la fabricación de ferroaleaciones. También se construirá un nuevo centro de transformación.

La planta de fabricación de carbón vegetal permitirá sustituir las 15.000 toneladas anuales que se producen de carbón mineral, una de las materias primas necesarias junto al cuarzo, coque, madera, fendientes y proporcionado de hierro.