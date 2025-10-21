Parque eólico de Murás, en la provincia de Lugo.

Parque eólico de Murás, en la provincia de Lugo. Europa Press.

Energía

La Xunta de Galicia pide "rapidez" al TSXG para el "desbloqueo eólico": "Llevamos meses esperando"

La norma incorporará una disposición adicional que otorga prioridad a la construcción y explotación de parques eólicos y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación

Te puede interesarSometen a información pública la autorización de parques eólicos en Dumbría y Cee (A Coruña)

Publicada
Actualizada

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha vuelto a reclamar "rapidez" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para el "desbloqueo eólico" y ha recordado que llevan "meses" esperando desde el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Una vaca reposa tumbada frente a aerogeneradores en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral.Una vaca reposa tumbada frente a aerogeneradores en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral.

Preguntada por los cambios introducidos en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de la Xunta para 2026 relacionados con los parques eólicos, Lorenzana ha incidido en que es "fundamental" para avanzar en el despliegue eólico que "se desatasquen por parte del TSXG" las sentencias que tienen pendientes una vez que ya están resueltas todas las casaciones correspondientes en el Tribunal Supremo y que ya hay fallos del TJUE, según recoge Europa Press.

"Una vez que eso esté desatascado podremos seguir trabajando en una nueva capacidad eólica, con un nuevo plan eólico que está ahora mismo en tramitación", ha dicho para censurar que haya "cierta lentitud" en examinar lo que está pendiente por parte del TSXG.

Así las cosas, ha incidido en que, para hacer justicia, además de "sentencias ajustadas a derecho, hay que tener también cierta rapidez". "Porque hay muchos proyectos ahora mismo que están pendientes", ha afirmado.

Novedades en la ley

La ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2026, la conocida como ley de acompañamiento, introduce este año una modificación relevante en la Ley de Protección del Paisaje de Galicia (7/2008).

La norma incorporará una disposición adicional que otorga prioridad a la construcción y explotación de parques eólicos y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación, declarando su interés público superior frente a la normativa de protección paisajística.

Este principio se aplicará en la emisión de los informes de impacto e integración paisajística y en los procedimientos ambientales necesarios para autorizar los proyectos, donde los parques eólicos se valorarán como actuaciones de singular relevancia.

Según el texto, la instalación de estos parques se considerará compatible con los objetivos de calidad paisajística definidos en las Directrices del Paisaje de Galicia.

La Xunta justifica esta modificación recordando que la normativa europea reconoce las energías renovables como instrumentos esenciales contra el cambio climático, y obliga a tribunales y administraciones a priorizar su desarrollo siempre que se compensen sus efectos.

La ley también actualiza la disposición introducida en las cuentas de 2024, precisando que la presunción de interés público superior de las energías renovables será permanente hasta alcanzar la neutralidad climática, y se aplicará a todos los proyectos pendientes de autorización antes del 30 de diciembre de 2022.