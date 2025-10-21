La Xunta de Galicia pide "rapidez" al TSXG para el "desbloqueo eólico": "Llevamos meses esperando"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha vuelto a reclamar "rapidez" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para el "desbloqueo eólico" y ha recordado que llevan "meses" esperando desde el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Preguntada por los cambios introducidos en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de la Xunta para 2026 relacionados con los parques eólicos, Lorenzana ha incidido en que es "fundamental" para avanzar en el despliegue eólico que "se desatasquen por parte del TSXG" las sentencias que tienen pendientes una vez que ya están resueltas todas las casaciones correspondientes en el Tribunal Supremo y que ya hay fallos del TJUE, según recoge Europa Press.

"Una vez que eso esté desatascado podremos seguir trabajando en una nueva capacidad eólica, con un nuevo plan eólico que está ahora mismo en tramitación", ha dicho para censurar que haya "cierta lentitud" en examinar lo que está pendiente por parte del TSXG.

Así las cosas, ha incidido en que, para hacer justicia, además de "sentencias ajustadas a derecho, hay que tener también cierta rapidez". "Porque hay muchos proyectos ahora mismo que están pendientes", ha afirmado.

Novedades en la ley