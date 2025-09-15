Naturgy renueva el parque eólico de Novo, en Ferrolterra

Naturgy ha iniciado la transformación tecnológica del parque eólico de Novo, situado en los municipios coruñeses de Valdoviño, San Sadurniño y Narón, con la sustitución de sus 25 aerogeneradores actuales por cinco máquinas de última generación.

Los trabajos incluyen el desmantelamiento de las turbinas existentes, la restauración ambiental de las zonas liberadas y la modernización de la subestación eléctrica, con previsión de finalización a mediados de 2026.

El proyecto, con una inversión superior a los 20 millones de euros y financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá mantener la potencia de 18,75 MW y generar alrededor de 50,5 GWh anuales de energía limpia, suficiente para abastecer a cerca de 14.500 hogares.

Una parte significativa de los materiales del desmantelamiento, más de 2.000 toneladas, será reciclada, incluyendo acero, cemento, cobre, aluminio y otros componentes, minimizando el impacto ambiental.

Con casi 25 años de historia, el parque de Novo ha sido integrado de forma armoniosa en su entorno.

La repotenciación, ejecutada por empresas gallegas, refuerza el compromiso de Naturgy con las energías renovables, mejora la integración paisajística y promueve el desarrollo económico local y la creación de empleo.

Según María Landeira, responsable de Desarrollo de Proyectos Renovables en Galicia, "Galicia es un territorio prioritario por su gran recurso eólico. Continuaremos impulsando proyectos que fomenten la transición energética y que se integren de manera respetuosa en el entorno"

Además de Novo, Naturgy desarrolla otros dos proyectos de repotenciación en Galicia: Monte Redondo (Vimianzo), que sustituirá 66 aerogeneradores por 11, manteniendo 49,5 MW y aumentando la producción a 200 GWh, y Somozas, que reemplazará 81 turbinas por 9, reduciendo ligeramente la potencia a 46,4 MW pero elevando la producción anual a 168 GWh.

La compañía ya fue pionera en repotenciaciones en Galicia con el parque de Cabo Vilano, donde en 2016 reemplazó 22 aerogeneradores por solo 2.