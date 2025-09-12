Galicia y País Vasco, de la mano para impulsar el liderazgo ambiental del Eje Atlántico

Los presidentes de Viratec y Aclima, Josefa de León y Xabier Caño, en la firma del acuerdo.

Galicia y Euskadi quieren ser referentes en el terreno ambiental y acaban de unir fuerzas con el fin de impulsar proyectos conjuntos para fortalecer el desarrollo del sector y generar nuevas oportunidades en las empresas.

Las agrupaciones industriales Viratec (Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular) y Aclima (Basque Environment Clúster) han firmado en Bilbao un pionero convenio de colaboración que tiene por objeto consolidar la posición del Eje Atlántico como referente en el sector ambiental.

El convenio fue firmado por la presidenta de Viratec, Josefa de León, y su homólogo de Aclima, Xabier Caño, con presencia de cargos de las dos organizaciones.

Los clústeres ambientales Viratec y Aclima representan un sector referente a nivel nacional, con más de 200 empresas asociadas que facturaron en 2024 más de 4.000 millones euros y generaron más de 11.000 empleos.

Las firmas asociadas han desarrollado actividades en materia de gestión y valorización de residuos, con más de 10 millones de toneladas de residuos gestionados anualmente entre las dos comunidades autónomas.

La inversión en innovación representó el año pasado alrededor del 5% de la facturación de los asociados, lo que evidencia "la apuesta continua por la profesionalización y la eficiencia de los procesos técnicos de valorización y el fomento de unas infraestructuras verdes que doten de una mayor capacidad de gestión".

Atlantic Green Hub

Una de las primeras acciones conjuntas derivadas del convenio entre los dos clústeres es Atlantic Green Hub, un encuentro enfocado en la aceleración de la transición ecológica de las empresas y el refuerzo de su competitividad.

Bajo el lema "Empowering clean and competitive industry", la cita se dirige a instituciones y organizaciones de todos los sectores productivos que buscan avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, circulares y competitivos.

La primera edición se celebrará los días 23 y 24 de octubre en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela; en 2026 habrá otro encuentro en País Vasco.

Un mercado exigente

La presidenta de Viratec destacó el trabajo y el valor de las empresas ambientales: "Somos referentes y, más aún esenciales, a la hora de ofrecer soluciones al resto de sectores productivos, entidades e instituciones que quieren ser limpias y competitivas en un mercado cada vez más exigente con las emisiones netas y que aboga por una economía más circular".

Josefa de León también resaltó las oportunidades que ofrecen este tipo de convenios de colaboración para dinamizar iniciativas de mutuo acuerdo: "Europa está impulsando la transición ecológica con nuevas estrategias como es el Pacto Industrial Limpio y también con fondos europeos, un hecho que las empresas, entidades e instituciones tienen que aprovechar para incrementar las oportunidades de negocio".