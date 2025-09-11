La empresa coruñesa Ecoener aterriza en Rumanía con un parque eólico por 85 millones

Ochenta y cinco millones de inversión, 54,4 megavatios de potencia. Estas son las cifras que definen el parque eólico que la empresa coruñesa Ecoener construirá en Rumanía, en el municipio de Miroslovesti, al noreste del país.

La compañía gallega especializada en el desarrollo de instalaciones de energía renovable ha informado de este proyecto este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ecoener ha sido la única empresa española adjudicataria en la subasta promovida por el Ministerio de Energía de Rumanía con el 5% de la potencia eólica. El contrato forma parte de la segunda licitación lanzada por el Gobierno rumano dentro de un programa de 3.000 millones de euros destinado a acelerar la transición energética del país.

El proyecto del primer parque eólico de Ecoener en Rumanía comprende la instalación de ocho turbinas eólicas de última generación, con una producción anual estimada de 166 gigavatios-hora (GWh).

La empresa prevé comenzar la construcción del parque eólico próximamente, con la estimación de ponerlo en funcionamiento a finales de 2027.

"Este proyecto representa un hito estratégico para la compañía ya que será nuestro primer activo en la Unión Europea fuera de España y, al mismo tiempo, nos posiciona en un país europeo que está dando un fuerte impulso a la producción de energía renovable", destaca el presidente de Ecoener, Luis de Valdivia.

Expansión internacional

La compañía informó a comienzos de este mes de septiembre de que, además, consolida su presencia en Guatemala con la puesta en marcha de la planta fotovoltaica El Carrizo, la más grande del país, con una capacidad de 74,7 megavatios pico (MWp).

Localizada en el municipio de San José, El Carrizo ocupa una superficie de 112 hectáreas y emplea más de 137.000 módulos fotovoltaicos. Su producción anual estimada es de 157 gigavatios hora (GWh) y se comercializará mediante un contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con una vigencia de diez años.