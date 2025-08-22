El Plan Sectorial Eólico de Galicia avanza en su camino con la propuesta del grupo de redactores

El desarrollo energético de Galicia tiene uno de sus pilares en el sector eólico, para el que la Xunta promueve una planificación concreta en el plazo de tres años. Para ello, la Consellería de Economía e Industria acaba de publicar la propuesta de adjudicación del Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG).

Con esta herramienta, propuesta para que la desarrolle la Unión Temporal de Empresas (UTE) Arenal, Territoria y Atalaya Eólico Galicia, por un importe de 544.500 euros, el Gobierno gallego pretende tanto poner en marcha parques eólicos en la comunidad como abaratar el precio eléctrico para las empresas y los consumidores.

"La elaboración del nuevo plan obedece a la necesidad de adaptar la realidad gallega a las últimas modificaciones legislativas europeas y dotar de seguridad jurídica adicional al desarrollo energético en la comunidad", destaca la Xunta.

La resolución de la adjudicación a la UTE será firme en el plazo de 15 días de no presentarse recurso especial de contratación.

El Consello del Gobierno gallego aprobó en enero pasado el inicio de la tramitación del nuevo PSEG con la finalidad de actualizar el documento actual, elaborado hace más de 20 años. La previsión era entonces licitar el contrato para su redacción en el primer semestre de este año. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que el plan podría estar listo en tres años.

Mesas de trabajo

Para actualizar el plan sectorial eólico está prevista la convocatoria de dos mesas de trabajo: una con las entidades más representativas del sector en Galicia y otra más específica que dependerá de la Mesa de la Industria.

Según informa la Xunta, en ambos foros se debatirá y trabajará en diversos ejes: las posibilidades de creación de una industria de componentes; el análisis de las zonas con potencial eólico; repercusiones de la repotenciación en los propietarios de los terrenos afectados; reducción de los costes energéticos para los consumidores; y reconversión del sector con el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.

El futuro PSEG "revisará y actualizará las áreas de desarrollo energético con las áreas de desarrollo industrial, atendiendo también las zonas de protección ambiental y el desarrollo urbanístico", señala la Xunta.

Evolución y actualización

El vigente Plan Sectorial Eólico de Galicia fue aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 5 de diciembre de 2002, modificado por acuerdo del mismo órgano tres años después.

En el periodo transcurrido hasta ahora "la evolución de la tecnología eólica ha sido muy significativa, lo que modifica sustancialmente el potencial aprovechable en Galicia con respecto al que se consideraba en el momento de su aprobación", apunta el Gobierno autonómico.