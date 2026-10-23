Las patatas fritas de Bonilla disparan su beneficio un 882% y los churros facturan un 4% más

La expansión internacional de las patatas fritas de Bonilla a la Vista en los últimos años se ve acompañada de unos sorprendentes resultados económicos, no tanto por el incremento moderado de sus ventas, del 8,7% (facturó 5,8 millones de euros frente a los 5,3 de hace un año) como por el de su beneficio neto, que se ha disparado hasta el 882%: de 41.547 a 408.143 euros.

Estos repuntes los reflejan las cuentas anuales depositadas por la compañía gallega de alimentación en el Registro Mercantil. La fábrica de patatas fritas de Bonilla en Arteixo (A Coruña), gestionada por una de las dos sociedades que articulan el negocio, Epagal, mejora su rentabilidad de manera sobresaliente y casi triplica en un año, hasta el 68%, el porcentaje de ganancias entre las dos empresas.

El incremento tan llamativo de las ganancias protagonizado por la producción y el consumo de las patatas fritas se explica porque la compañía redujo hasta los 2,5 millones la factura de sus aprovisionamientos, es decir, las operaciones para gestionar materias primas, mercancías y servicios, sin que disminuyesen sus ingresos. Todo lo contrario, aumentaron en 467.000 euros pese a destinar menos dinero al abastecimiento.

Churros

Bonilla e Hijos, la sociedad que administra las cinco churrerías de la compañía en la ciudad herculina, también cerró un buen balance económico en 2025: un aumento de ventas del 4% (3,7 millones de euros) y un beneficio que se eleva al 42,9% (189.590 euros).

La compañía aumentó ligeramente sus gastos de personal durante el año pasado, de 1,13 a 1,16 millones de euros. Los gastos de explotación crecieron casi un 18%, hasta los 1,6 millones. Y la tesorería mejoró su liquidez al pasar de 756.767 euros a 1,78 millones.

Camino de su centenario, el negocio familiar de Bonilla a la Vista, que nació en Ferrol y se trasladó a A Coruña a mediados del siglo pasado, se vende en 23 países de todo el mundo, entre ellos Japón, Australia, Reino Unido y Estados Unidos.