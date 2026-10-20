Más de 200 personas analizan los desafíos y oportunidades de la industria gallega en Santiago

Más de 200 personas siguieron el II Foro de Competitividad y Reindustrialización de APD celebrado este martes en el Bandalux Campus de Santiago de Compostela. El evento reunió en su segunda edición a expertos, empresarios y directivos para reflexionar sobre el futuro de la industria y las estrategias necesarias para reforzar su competitividad.

Organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el encuentro, que tuvo seguimiento tanto presencial como en streaming, se ha realizado en colaboración con la Xunta de Galicia, el Círculo de Empresarios de Galicia, Nordés Club Empresarial y el Club Financiero de Santiago, dentro del marco de Capacita Directivos.

La jornada partió de un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la dependencia de suministros críticos del exterior y la pérdida de capacidades productivas en Europa. Ante estos desafíos, la reindustrialización se presenta como una prioridad estratégica para fortalecer la autonomía económica, impulsar el crecimiento empresarial y garantizar la competitividad del tejido productivo.

Así fue el encuentro

En la apertura del encuentro participaron la directora de la zona noroeste de APD, Ana Sánchez; y el director del Área de Competitividad del Igape, Norberto Penedo.

"Competir hoy exige capacidad para interpretar el contexto, tomar decisiones valientes y construir alianzas que multipliquen nuestro impacto", señaló Sánchez, mientras que Penedo señaló que estamos "ante un desafío de soberanía tecnológica e industrial clave para el futuro", donde encuentros como este foro "ayudan a generar un territorio más resiliente".

El primer bloque, dedicado a industria y competitividad, comenzó con una conversación entre el codirector de El Orden Mundial, Eduardo Saldaña, y el investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.

Ambos expertos analizaron la actual situación geopolítica; destacando factores como la "reconfiguración de la geopolítica energética", donde Europa se debate "entre la descarbonización, la dependencia de China o el autoritarismo de Trump" sin dejar de lado elementos como el cambio climático; una problemática. Escribano señaló que esta problemática "afecta directamente a España, con impactos en la industria, en los cultivos y en sectores estratégicos como el turismo".

La complejidad del entorno geopolítico también ha tenido su protagonismo en la segunda mesa, donde se ha puesto el foco en las principales palancas de diferenciación estratégica que pueden activar las empresas, con el objetivo de reforzar su posición competitiva.

En este bloque, moderado por el director de Quincemil, Pablo Grandío, han participado el director de IT & IA Technologies Division de ITG, Óscar González; el CEO de Bandalux, Jorge Arteaga; la directora general de Palibex, María Luisa Romero; y la presidenta de INEO, Lourdes Guerra.

Óscar González ha abordado las aplicaciones reales de la tecnología y la innovación como palanca de competitividad, sin olvidar "la importancia del factor humano" y, sobre todo, "el refinamiento de los datos" que hacen de fuente para el desarrollo de tecnología realmente competitiva.

Jorge Arteaga, por su parte, analizó la internacionalización como motor de crecimiento, destacando la estrategia y la visión de "ver las oportunidades" dentro de un entorno complejo.

También lo apuntaba así María Luisa Romero, que ha profundizado en el papel de la logística y la cadena de suministro como elementos de eficiencia y transformación empresarial. "Hay que tener muy claro en qué espacios queremos competir", indicó la directora general de Palibex, que señaló que la "rentabilidad debe funcionar como una protección de la continuidad de la red" en el mercado del transporte.

Lourdes Guerra, por su parte, indicó que la colaboración empresarial se presenta como una "palanca esencial para ganar tamaño", impulsar el crecimiento y reforzar la competitividad desde la colaboración interempresarial como palanca de especialización y competitividad.

La última parte del encuentro ha profundizado en proyectos estratégicos que ponen de manifiesto la capacidad de las empresas gallegas para innovar, generar riqueza y desarrollar nuevas oportunidades desde el territorio.

Bajo la moderación de la directora del área de innovación empresarial del Igape, Rosa Méndez, en la mesa han participado Jordi Trias, presidente de Stolt Sea Farm, que ha adelantado los avances revolucionarios de su empresa en acuicultura, tecnología e innovación; y Esteban Raposo, consejero delegado de Toldos Gómez, que ha compartido su experiencia en la generación de riqueza desde el mundo rural.

En la mesa también han participado Carme Pampín, CEO de Galchimia, que ha analizado la conexión entre investigación y negocio, con varios ejemplos de éxito en el campo de la salud; y José Luis Fernández, socio fundador y director general de Cofrico, Gradhoc y Arealva Group, que ha puesto el foco en la eficiencia energética, la innovación y su aplicación empresarial; así como la búsqueda de talento en el sector.

Uno de los temas más señalados por los ponentes de la mesa redonda fueron la importancia del conocimiento, la formación del equipo y la innovación como elementos impulsores de una industria gallega que ayude a generar un ecosistema más fortalecido y competitivo.