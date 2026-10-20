Kiral Medicines prevé abrir en el Biopolo Sionlla de Santiago "en los próximos meses"

Kiral Medicines prevé comenzar con su actividad en el Biopolo Sionlla de Santiago de Compostela "en los próximos meses". Así lo ha dado a conocer la firma en un acto de presentación que contó con la participación del presidente de la Asociación Área Empresarial del Tambre, José Fernández Alborés, y un grupo de empresarios del entorno empresarial.

Constituida en julio de 2026, esta empresa de descubrimiento de fármacos prevé instalarse en el Biopolo Sionlla y comenzar su actividad en los próximos meses. Nace como un proyecto pionero a nivel estatal, "con pocos equivalentes en el ámbito internacional", que se apoya en capacidades existentes del ecosistema gallego de I+D+i como son la Plataforma Innopharma, el Cesga o el Biopolo Sionlla.

La compañía, centrada en el descubrimiento de fármacos y servicios especializados de quimioproteómica (disciplina científica que combina la química de pequeñas moléculas con el análisis a gran escala de las proteínas dentro de las células vivas) para la industria farmacéutica, está promovida por el gallego Iván Cornella, fundador de Covant Therapeutics (Boston, USA).

Precisamente, Kiral Medicines replicará el conocimiento con activos y modelo de negocio ya probados con éxito en USA por Covant Therapeutics.

La firma dispondrá de una quimioteca con más de 25.000 moléculas únicas como punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos, así como una base de datos de proteínas humanas y el asesoramiento de expertos de alto nivel científico y reconocido prestigio internacional en varias disciplinas aplicadas al desarrollo de fármacos.

Cornella explicó que el objetivo de la empresa es acelerar el descubrimiento de fármacos de precisión y alta necesidad, combinando la generación de datos con la instrumentación analítica más avanzada y su análisis mediante modelos de aprendizaje asistidos por inteligencia artificial.

"Este nuevo enfoque permite desarrollar nuevos fármacos para dolencias hasta ahora consideradas intratables o inadecuadamente tratadas para mejorar y prolongar la vida del paciente por la industria farmacéutica tradicional, debido a la complejidad de las dianas terapéuticas emergentes", señaló Iván Cornella.