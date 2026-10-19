Imagen de la primera edición del Foro de Competitividad y Reindustrialización, celebrada en Santiago de Compostela en 2025. Cedida

Los retos de la industria gallega, a debate en un foro en Santiago de Compostela este 20 de octubre

Santiago de Compostela acoge mañana martes la segunda edición del Foro de Competitividad y Reindustrialización. Representantes empresariales y de instituciones y expertos en el sector compartirán en el Bandalux Campus los desafíos a los que se enfrenta la industria, así como las oportunidades de crecimiento que tiene por delante.

Organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con la Xunta de Galicia, el Círculo de Empresarios de Galicia, Nordés Club Empresarial y el Club Financiero de Santiago, el evento se enmarca en la iniciativa Capacita Directivos.

La deslocalización de capacidades productivas, la dependencia de suministros críticos del exterior y la pérdida progresiva de soberanía industrial han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del tejido productivo europeo. En un contexto geopolítico "convulso e incierto", la reindustrialización es una prioridad estratégica para preservar la autonomía económica, asegurar el bienestar social y garantizar la competitividad global.

Una situación en la que es preciso preguntarse cuáles son las palancas que las empresas gallegas deben activar para seguir siendo competitivas. El II Foro de Competitividad y Reindustrialización nace como un espacio para escuchar, compartir experiencias y construir propuestas junto a expertos y directivos con una amplia trayectoria dentro y fuera de las fronteras con el objetivo de obtener respuestas.

El foro, de esta forma, permitirá visibilizar con claridad cuestiones como qué factores están cambiando las reglas de competitividad, qué están haciendo las empresas gallegas para adaptarse y competir a día de hoy y dónde se encuentran las nuevas oportunidades industriales.

Programación completa

Presentado por la periodista Lucía Rodríguez, el foro abrirá sus puertas a las 09:10 horas para recibir a los asistentes y comenzará poco después con una amplia programación que durará toda la mañana. Esta es la programación completa:

09:10 horas. Recepción de asistentes y recogida de acreditaciones

09:30 horas. Bienvenida de la mano de un representante de la Xunta de Galicia y otro de APD

09:40 horas. Bloque 1, Industria y Competitividad. El codirector de El orden mundial, Eduardo Saldaña , y el Investigador principal y director del programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano , charlarán en una intervención bajo el título "Geopolítica y soberanía energética: claves para un nuevo equilibrio global"

, y el Investigador principal y director del programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano, , charlarán en una intervención bajo el título "Geopolítica y soberanía energética: claves para un nuevo equilibrio global" 10:30 horas. Bloque 2, Palancas para la diferenciación estratégica, que se celebrará bajo el título "Del diagnóstico a la acción". El director IT & IA Technologies Division de ITG, Óscar González , hablará sobre "Las palancas de la tecnología y la innovación: aplicaciones reales", mientras que el CEO de Bandalux, Jorge Arteaga , tratará "La palanca de la internacionalización". La directora general de Palibex, María Luisa Romero , centrará su intervención en "La palanca de la logística y cadena de suministro: de la eficiencia a la transformación" y la presidenta de INEO, Lourdes Guerra , hará lo mismo con "La palanca del tamaño: colaborar para crecer"

, hablará sobre "Las palancas de la tecnología y la innovación: aplicaciones reales", mientras que el CEO de Bandalux, , tratará "La palanca de la internacionalización". La directora general de Palibex, , centrará su intervención en "La palanca de la logística y cadena de suministro: de la eficiencia a la transformación" y la presidenta de INEO, , hará lo mismo con "La palanca del tamaño: colaborar para crecer" 11:30 horas. Café networking

12:15 horas. Bloque 3, La Galicia que Viene sobre "Industria y territorio: proyectos estratégicos". Intervendrán el presidente de Stolt Sea Farm, Jordi Trias, que hablará de Acuicultura, tecnología e innovación; el consejero delegado de Toldos Gómez, Esteban Raposo , que dará su punto de vista sobre Generando riqueza desde el mundo rural; la CEO de Galchimia, Carmen Padín , se centrará en Investigación y negocio; y el socio fundador y director general de Cofrico, Gradhoc y Arealva Group, José Luis Fernández , mostrará su punto de vista sobre la Eficiencia energética: del reto a la solución

que hablará de Acuicultura, tecnología e innovación; el consejero delegado de Toldos Gómez, , que dará su punto de vista sobre Generando riqueza desde el mundo rural; la CEO de Galchimia, , se centrará en Investigación y negocio; y el socio fundador y director general de Cofrico, Gradhoc y Arealva Group, , mostrará su punto de vista sobre la Eficiencia energética: del reto a la solución 13:30 horas. Fin del encuentro

13:35 horas. Aperitivo networking

¿Cómo inscribirse?

La asistencia al foro es gratuita hasta completar aforo y puede realizarse de tres maneras: a través de la página web de APD, enviando un correo electrónico a noroeste@apd.es o llamando al 672 138 946

El encuentro se presenta como una oportunidad única para que empresas, expertos e instituciones dialoguen y analicen las transformaciones que afronta la industria gallega y propongan estrategias que permitan contribuir a su desarrollo en el futuro.