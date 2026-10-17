La compañía ha organizado un evento de demostración con el fabricante Wacker Neuson Cedida

La compañía reunió en A Coruña a más de 50 empresas para probar excavadoras y cargadoras de Wacker Neuson y prepara una ampliación de su catálogo de productos y marcas para 2027

Loxam dispara un 140% la venta de maquinaria y refuerza su presencia en Galicia

Comprar una excavadora, una minicargadora o una máquina para mover toneladas de tierra no es una decisión que se tome a la ligera.

Para las empresas que trabajan en la construcción, las canalizaciones o la obra pública, elegir el equipo adecuado puede marcar la diferencia en el día a día.

Y en Galicia, este mercado está ganando peso: Loxam ha aumentado un 140% su facturación por la venta de maquinaria nueva en España y Portugal hasta septiembre de 2026.

La compañía, especializada en el alquiler de maquinaria y equipos profesionales, quiere seguir creciendo en esta línea de negocio, con Galicia como uno de los territorios que están impulsando su evolución.

De hecho, prevé ampliar su catálogo de productos y marcas a lo largo de 2027.

En la foto de responsables, de izquierda a derecha: Esteban López, responsable de venta de maquinaria de Loxam; Constantino Zas, director de área norte de Loxam; Sergio Banzo, director de Operaciones de Loxam; Javier Fernández, director de Wacker Neuson en la Península Ibérica; José Manuel Cancio, de ventas de Wacker Neuson, y Alberto Albalate, de servicio técnico de Wacker Neuson Cedida

Una muestra de esta apuesta se ha visto este viernes en A Coruña, donde Loxam ha organizado junto al fabricante alemán Wacker Neuson una jornada de demostraciones dirigida a profesionales del sector.

Más de 50 empresas de la zona acudieron a la cita para conocer de primera mano distintos equipos y, sobre todo, probar cómo responden en condiciones reales de trabajo.

De la excavación al movimiento de tierras

La jornada permitió a los asistentes ponerse a los mandos de diferentes modelos de excavadoras, cargadoras y minicargadoras articuladas.

Más allá de conocer sus características técnicas, el encuentro sirvió para comprobar sus posibilidades de aplicación y resolver dudas sobre los equipos con representantes comerciales y técnicos del fabricante.

La colaboración entre ambas compañías no es nueva. Desde principios de 2025, Loxam distribuye oficialmente maquinaria de Wacker Neuson en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Su catálogo incluye también máquinas de compactación y equipos para trabajos con hormigón, dirigidos a empresas de distintos tamaños y sectores, desde la obra pública hasta los servicios y la actividad ganadera.

Más que alquilar: venta, recambios y mantenimiento

El crecimiento de las ventas forma parte de una estrategia con la que Loxam busca ir más allá de su actividad tradicional.

Aunque el alquiler continúa siendo el eje de su negocio, la compañía está reforzando las alternativas para quienes necesitan incorporar maquinaria a su propia flota de forma permanente.

A la venta de equipos nuevos se suman el suministro de recambios y los servicios de mantenimiento y reparación.

Se trata de cubrir distintas necesidades durante toda la vida útil de las máquinas, desde su adquisición hasta las intervenciones técnicas que requieren con el uso.

Con esta diversificación, Loxam busca consolidar su relación con empresas que necesitan soluciones diferentes según el trabajo que realizan.

El objetivo para los próximos meses pasa por ampliar la oferta comercial y aprovechar el crecimiento de una actividad que está adquiriendo cada vez más protagonismo dentro de la compañía.