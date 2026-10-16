UNIRISCO recibe un reconocimiento por sus 25 años impulsando la innovación desde Galicia

UNIRISCO Galicia ha sido reconocida por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) por sus 25 años de trayectoria en el impulso de la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico al ámbito empresarial. La entidad, creada en 2001, recibirá este galardón el próximo 20 de octubre en CaixaForum Madrid, durante la XIV edición de los Reconocimientos FEI.

A lo largo de este cuarto de siglo, la sociedad de capital riesgo ha contribuido a transformar resultados de investigación en más de 40 proyectos empresariales, con presencia en sectores como la biotecnología, la salud, las tecnologías digitales, el medioambiente, la digitalización industrial y los nuevos materiales. En conjunto, estas iniciativas alcanzan una facturación de 40 millones de euros, generan más de 500 empleos y han dado lugar a más de 150 patentes.

El reconocimiento destaca la labor de UNIRISCO para acercar el conocimiento desarrollado en las universidades al tejido productivo, facilitando que los avances científicos puedan convertirse en productos, servicios y nuevas empresas. La entidad fue la primera sociedad de capital riesgo vinculada a universidades autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando comenzó su actividad en 2001.

La directora general de UNIRISCO, Inmaculada Rodríguez Cuervo, ha atribuido el premio a las universidades gallegas que apostaron por este modelo hace 25 años y a las empresas e instituciones que respaldan el proyecto. Según ha señalado, su compromiso con la inversión en ciencia y tecnología contribuye a crear compañías, generar empleo cualificado y favorecer el desarrollo económico de Galicia.

Rodríguez Cuervo también ha destacado el papel de la sociedad en la consolidación de una cultura de transferencia de conocimiento. Cuando nació UNIRISCO, la inversión privada en empresas surgidas de la investigación universitaria, conocidas como spin-offs, era mucho menos habitual que en la actualidad. La entidad se propuso cubrir ese espacio mediante un modelo de financiación capaz de acompañar proyectos científicos durante sus primeras etapas de desarrollo.

En este sentido, UNIRISCO actúa como una fuente de capital privado para iniciativas que necesitan tiempo para convertir los resultados de investigación en soluciones comercializables. Su modelo contempla inversiones con un horizonte mínimo de entre tres y cinco años, una fórmula que busca cubrir las necesidades de proyectos que todavía no cuentan con ingresos recurrentes y que encuentran dificultades para acceder a otras vías de financiación.

El premio del Foro de Empresas Innovadoras sitúa a UNIRISCO entre las entidades reconocidas por su contribución al ecosistema innovador español. En ediciones anteriores, estos galardones han distinguido a organismos como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ENISA, el Barcelona Supercomputing Center y la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT). En 2023, el reconocimiento recayó también en la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

El Foro de Empresas Innovadoras trabaja desde hace más de dos décadas para reforzar la colaboración entre compañías, universidades, centros de investigación, profesionales y administraciones públicas. Su objetivo es favorecer un entorno en el que la investigación y el desarrollo tecnológico tengan un mayor impacto en la economía y en la creación de nuevas oportunidades empresariales.