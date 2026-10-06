La reina emérita Sofía viaja hasta Arteixo (A Coruña) para visitar las instalaciones de Inditex

Este martes la sede de Inditex ha recibido una visita especial. La reina emérita Sofía ha viajado hasta el municipio de Arteixo para conocer las instalaciones de la multinacional del sector textil.

A lo largo de esta mañana, la reina Sofía ha visitado varios departamentos de la compañía, teniendo la ocasión de ir saludando a algunos de sus empleados.

Esta es la segunda visita de Sofía a Galicia en cerca de un año.

En agosto del 2025 fue la encargada de presidir la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, la primera de la nueva serie F-110 para la Armada Española, y que se celebró en un acto en las instalaciones de Navantia en Ferrol.

Respecto a Inditex, en los últimos meses otros grandes nombres han pasado por su sede ubicada en Sabón.

A principios de año la compañía recibió la visita de Anna Wintour, exdirectora de Vogue USA.

Antes pasaron por aquí Richard Gere, que visitó Inditex en compañía de su mujer Alejandra Silva en abril del 2025, o el diseñador John Galliano, que impartió aquí una charla un mes antes.

También en el 2025, aunque a finales, Guitarricadelafuente se dejó ver por las instalaciones de la multinacional, meses antes del estreno de La bola negra, su debut como actor en la que es además una de las películas del año, dirigida por Los Javis.