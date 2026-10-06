El nuevo humedal de Betanzos (A Coruña) que mejora el agua del embalse de Cecebre y su biodiversidad

El agua que llega al embalse de Cecebre cuenta desde este martes con un nuevo aliado para mejorar su calidad y, de paso, favorecer la biodiversidad de la zona. Se trata del Humedal Viladesuso, un proyecto público-privado inaugurado este 6 de octubre en Betanzos que funciona como un filtro natural antes de devolver al medio parte del agua tratada.

La iniciativa está impulsada por Veolia, Corporación Hijos de Rivera, el Concello de Betanzos y Act4Water y comenzó a desarrollarse en 2024, con la firma del acuerdo de colaboración entre las cuatro entidades. El objetivo es complementar el tratamiento que ya se realiza en la estación de depuración de aguas residuales (EDAR) de Viladesuso y contribuir a proteger el embalse de Cecebre, fundamental para el abastecimiento de agua del entorno urbano e industrial de A Coruña.

El humedal ocupa una superficie de 396 metros cuadrados y trata cada día alrededor de 220 metros cúbicos de agua residual procedente de la EDAR. Para hacerlo combina una balsa impermeabilizada, vegetación autóctona y un sistema de aireación que aporta oxígeno de forma controlada.

La protagonista de este pequeño ecosistema es la espadaña (Typha latifolia), una planta autóctona que ayuda a eliminar el exceso de nutrientes del agua antes de que esta vuelva al medio. Pero su función va más allá de la depuración: el espacio también crea un nuevo hábitat para la flora y la fauna de la zona y puede servir como vivero para las labores de repoblación que se desarrollan en el entorno.

Un impacto positivo de 297.000 metros cúbicos al año

El proyecto también incorpora un sistema para medir el impacto positivo que genera sobre los recursos hídricos. La financiación de Corporación Hijos de Rivera, productora de Estrella Galicia, se articula a través de los Créditos de Agua Positiva (CAPs) de Act4Water, una unidad que permite cuantificar y certificar este impacto.

Cada CAP equivale a 1.000 metros cúbicos de impacto hídrico positivo en la cuenca. En el caso del Humedal Viladesuso, la certificación Water+, respaldada por una verificación independiente, establece que el proyecto genera 297 CAPs al año, equivalentes a un beneficio hídrico anual de 297.000 metros cúbicos para el embalse.

La actuación es fruto de la colaboración entre las cuatro entidades, que han sumado conocimiento técnico, financiación y apoyo institucional para poner en marcha una solución basada en la naturaleza vinculada directamente al territorio.

Así, el Humedal Viladesuso busca cumplir una doble función: mejorar la calidad del agua que regresa al medio y recuperar y favorecer la biodiversidad en el entorno de Cecebre.