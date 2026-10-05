Juan Vieites, presidente de la patronal gallega, ante las elecciones: "Los empresarios son la solución y no el problema"

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) recibió con buenos ojos el anuncio del adelanto electoral y la disolución de las Cortes. Su presidente, Juan Manuel Vieites, considera que las urnas deben poner fin a una etapa marcada por la falta de estabilidad y reclama al próximo Gobierno un marco que permita recuperar la confianza empresarial.

"Bienvenido sea que el ciudadano decida quién quiere que gobierne este país", aseguró Vieites a Quincemil, que mostró su respeto por la decisión del presidente del Gobierno y confió en que el proceso electoral transcurra "dentro de la normalidad que todos deseamos en democracia".

Desde la CEG, explicó, están "abiertos a trabajar con todo aquel gobierno que resulte de las urnas", siempre desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado. Para los empresarios gallegos, una de las claves del próximo escenario político debe ser precisamente recuperar la estabilidad que, a su juicio, necesita España para que la economía pueda seguir funcionando adecuadamente.

Vieites considera que en los últimos años se han producido situaciones que han dejado "con la boca abierta" tanto a la ciudadanía como al mundo empresarial y puso como ejemplos cuestiones relacionadas con la vivienda y la propiedad. "Yo creo que es bueno que la ciudadanía elija a sus mejores gobernantes", señaló.

Prioridades

Ahora, gane quien gane las próximas elecciones, los empresarios gallegos tienen claras algunas de sus prioridades. La primera pasa por la estabilidad y la seguridad jurídica, dos conceptos que Vieites repitió en varias ocasiones preguntado por este medio.

"A nivel empresarial lo que nos gustaría es que existiera estabilidad en el país, que la seguridad jurídica fuera algo importante y que la regulación normativa no se cambie de un día para otro", explicó. A su juicio, las leyes deben debatirse en las cámaras y aprobarse con acuerdos amplios, en lugar de estar sometidas a cambios constantes.

"El tema de la vivienda es un tema que preocupa a la sociedad, por eso hay que abordarlo adecuadamente" Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

Una reclamación que adquiere especial importancia en un momento en el que la vivienda se encuentra en el centro del debate político y social. Vieites reconoció que es uno de los asuntos que más preocupa actualmente y defendió que debe abordarse, pero siempre respetando la propiedad privada.

La vivienda

"El tema de la vivienda es un tema que preocupa a la sociedad, por eso hay que abordarlo adecuadamente", señaló. En este sentido, reclamó que el Parlamento tenga capacidad de negociación y que las medidas se tramiten siguiendo los procedimientos legislativos habituales.

Pero la vivienda no es el único asunto que preocupa a los empresarios gallegos. Vieites también situó entre las prioridades del próximo Gobierno cuestiones como la fiscalidad, las relaciones laborales, el impulso de la industria y las transiciones digital y verde.

Todo ello parte, en su opinión, de una misma palabra: confianza. "El sector lo que necesita es confianza", aseguró el presidente de la CEG. Y fue entonces cuando resumió una de sus principales reivindicaciones en una frase: "Los empresarios son la solución y no el problema".

Riqueza y empleo

Vieites defendió así el papel de las empresas como generadoras de riqueza y empleo y reclamó que la iniciativa privada tenga un mayor protagonismo a la hora de afrontar los retos económicos del país. "Son los que crean riqueza y empleo en los territorios", apuntó.

Para que esa actividad pueda mantenerse, considera imprescindible contar con "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas", elementos que, en su opinión, terminan traduciéndose en confianza y permiten que la economía fluya.

A la espera de los presupuestos

El presidente de los empresarios gallegos también puso el foco en las cuentas públicas. Recordó que España acumula varios años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y consideró que la situación evidencia la necesidad de recuperar el funcionamiento ordinario de las instituciones.

"Necesitamos con urgencia que los españoles recuperen la confianza en sus instituciones", afirmó Vieites, que también reclamó el cumplimiento de la Constitución y las leyes y una mayor estabilidad en el funcionamiento de los poderes del Estado.

Su mirada hacia el futuro pasa, en definitiva, por recuperar un marco estable que permita a empresas, autónomos y profesionales desarrollar su actividad y afrontar las transformaciones que ya está viviendo la economía. La CEG, insistió, estará dispuesta a trabajar con el Gobierno que salga de las urnas, pero con una petición clara: estabilidad, seguridad jurídica y confianza para afrontar los próximos años.